Sanremo: lite per un incidente e poi 'botte da orbi' in via Pietro Agosti, due uomini portati in ospedale

Un piccolo incidente stradale e poi la lite. Dalle parole si è passato velocemente ai fatti e la colluttazione è stata particolarmente dura a suon di calci e pugni.

E’ accaduto questa mattina, poco prima di mezzogiorno in via Pietro Agosti a Sanremo. Un uomo di 33 anni è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del ‘Borea’ per ferite in diverse parti del corpo.

Sia l’aggredito che l’aggressore sono stati portati in ospedale mentre gli agenti del Commissariato stanno svolgendo le indagini del caso.