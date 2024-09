Eucalyptus a Vallecrosia, intervento di messa in sicurezza in via San Rocco: disagi alla viabilità (Foto)

Traffico in tilt a Vallecrosia. Nella giornata odierna si sono registrati disagi alla viabilità, in particolar modo durante la mattinata, visto che un tratto di via San Rocco, nei pressi delle scuole, è stato chiuso al transito dalla polizia locale per consentire un intervento di messa in sicurezza delle piante di eucalyptus presenti nel cortile dell'istituto scolastico.

Il provvedimento è stato necessario per consentire, in totale sicurezza, il taglio di alcuni rami delle piante con un'autoscala.

Dalla rotonda, nei pressi del ponte, il traffico è stato, infatti, deviato su via Roma in direzione Ventimiglia e così si sono create lunghe code sia sulla Romana che sull'Aurelia mandando in tilt la circolazione stradale.