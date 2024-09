Da Sanremo a Pozzuoli: i sapori della Liguria accendono la solidarietà a Monteruscello Fest

Giovanni Senese, il celebre pizzaiolo della Pizzeria Senese di Sanremo, ha portato un pezzo della Riviera di Ponente a Pozzuoli, in occasione del Monteruscello Fest. Con la sua creazione, la "Brezza di Sanremo", una pizza che nasce da una base di pasta di zucchine trombette con misto di provola affumicata e bufala ed il gambero di Sanremo, polvere di lime fermentata ed un concentrato di pomodoro, ha conquistato il palato dei presenti.

L'evento, che ha visto la partecipazione di numerosi chef stellati e professionisti del settore, si è distinto per un forte spirito di solidarietà, sostenendo la ricerca sulle malattie genetiche rare. La pizza "Brezza di Sanremo" di Giovanni Senese è stata la protagonista indiscussa del Monteruscello Fest.

Il pizzaiolo partenopeo, adottato dalla città di Sanremo, ha presentato una creazione che ha saputo unire la tradizione culinaria ligure e napoletana, riscuotendo un enorme successo. Oltre al gusto, l'evento ha messo in luce l'impegno di Senese e degli altri partecipanti nel sostenere la ricerca scientifica e nel valorizzare il territorio.

Senese, già presente nella scorsa edizione, si è detto entusiasta di aver partecipato nuovamente a questo evento: "Sono molto contento di riuscire a portare sempre con me a diversi eventi la città che mi ha adottato e soprattutto a valorizzarla e a farla apprezzare. Il mio affetto per la città di Sanremo è sempre molto forte. Partecipare alla manifestazione flegrea è stata anche un'occasione per far conoscere il mio progetto 'Riviera mon amour' e soprattutto i sapori autentici della Liguria”.

“Il Monteruscello Fest - ha proseguito Senese - oltre ad essere una vetrina per le eccellenze gastronomiche, è anche un momento di solidarietà. Quest'anno, l'evento ha sostenuto la ricerca sulle malattie genetiche rare promossa da Telethon. Sono orgoglioso di aver contribuito a questa importante causa".

La presenza di Senese a Pozzuoli ha dimostrato ancora una volta l'importanza dei prodotti a chilometro zero e la capacità della cucina di unire le persone e promuovere il territorio.