Sanità: hanno retto bene i pronto soccorso di Sanremo e Imperia, tutti i numeri degli accessi e delle attese

‘L’estate sta finendo’ anche se mancano ancora pochi giorni all’autunno e, pur parafrasando la nota canzone dei Righeira con ‘Un anno se ne va’, possiamo archiviare la bella stagione positivamente, almeno sul piano sanitario, visto che non si sono registrate particolari criticità, soprattutto nei pronti soccorso.

Con l’arrivo del caldo, che quest’anno in alcuni momenti ha raggiunto i critici livelli del 2003, il timore dei sanitari di Asl 1 era quello di dover sopportare un importante carico di pazienti, soprattutto nei pronto soccorso. Il tutto con la cronica carenza di personale alla quale purtroppo bisogna far fronte.

Ma, nonostante i numeri degli accessi di luglio e agosto siano notevolmente aumentati rispetto ai due anni precedenti, il primo ‘fronte’ dei due ospedali provinciali (oltre al punto di primo intervento di Bordighera) ha retto bene. Non si sono registrate criticità nel pieno della stagione estiva, nonostante la nostra riviera sia stata presa d’assalto dai vacanzieri e dai proprietari di seconde case.

La popolazione, infatti, nel periodo estivo tende ad aumentare a dismisura e ovviamente anche eventuali malori, incidenti o comunque necessità sanitarie crescono notevolmente.

In due mesi i pronti soccorsi di Sanremo e Imperia hanno visto, rispettivamente, un aumento del 9,8 e del 3,59% degli accessi rispetto al 2023. Il totale dei due avamposti degli ospedali hanno totalizzato 14.498 pazienti (+6,30%) con i codici rossi a +14,81% (473 rispetto ai 412 dell’anno scorso)

A Sanremo sono entrati, in totale, 6.557 pazienti (+585). Di questi sono stati 199 i codici rossi (+8), 1.461 gli arancio (-107), 2.373 gli azzurri (-110), 2.321 i verdi (+753) e 202 i bianchi (+40).

Ad Imperia sono entrati, in totale, 7.942 pazienti (+275) e, di questi, 274 in codice rosso (+24), 1.742 in arancio (+218), 2.474 in azzurro (+107), 3.156 in verde (+24) e 296 in bianco (-127).

I minuti di attesa totali, tra i due pronto soccorso, sono scesi da 1.181 a 1046 (-11,40%). Sono aumentati, purtroppo, quelli dei codici rossi (+18,71%), degli arancio (+9,77%) e azzurro (+2,68%). In calo, invece, i minuti di attesa per i verdi (-36,1%) e bianchi (-11,06%).

Nei giorni di Ferragosto, invece, gli accessi al pronto soccorso di Imperia sono stati 805, circa 150 in più del 2022 e di una cinquantina superiori all’anno scorso. Cresciuti i codici rossi, passati dai 15 del 2022 e 16 del 2023 ai 30 di quest’anno. Saliti anche gli altri codici, tranne quelli ‘bianchi’ ovvero i meno gravi.

A Sanremo l’aumento dei casi trattati al pronto soccorso è stato ancora più sensibile, visto che sono stati 1.413 ovvero 246 più del 2022 e 130 in più dell’anno scorso. Anche per Sanremo lieve crescita dei codici rossi, da 30 del 2022 a 35 del 2023 e ai 39 di quest’anno. Trend simile a quello imperiese per gli altri codici con gli unici in calo ‘bianchi’.

"La stagione estiva – ha detto il Direttore Generale di Asl 1 Imperiese, Maria Elena Galbusera - è ormai volta al termine e nei mesi di luglio e agosto i PS di Sanremo e Imperia hanno avuto un afflusso importante di pazienti, in larga parte turisti come era prevedibile. Un incremento degli accessi di circa il 20%, la cui tipologia dei casi è stata tipicamente legata a problemi di stagione, ossia incidenti stradali, piccoli traumi legati alle attività sportive e da spiaggia, alimentazione e, anche se in misura minore, il caldo. Rispetto allo scorso anno c'è stato un miglioramento dei tempi di attesa a livello globale, il tutto reso possibile grazie ad un'ottimizzazione delle risorse e ad un piano organizzativo che abbiamo messo in atto già a partire dalla primavera con i Direttori dei PS di Sanremo e Imperia. In quest'ottica è degno di nota anche il ruolo del PS di Bordighera che ha assorbito accessi, dando una boccata d'ossigeno a Sanremo e Imperia”.