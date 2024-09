MAKE UP E ARMOCROMIA PER I 20 ANNI DI WINX CLUB: celebration party a Rimini con una beauty lounge dedicata a migliaia di fan

Una manifestazione di caratura internazionale come il Winx Club 20th Celebration Party, evento appena concluso che ha riscosso un enorme successo a Rimini, può portare entusiasmo, nuove idee ma anche tanto lavoro per i giovani: questo è il messaggio lanciato per mezzo di una nuova ed importante partnership da Mba Making Beauty Academy (accademia del make up con sedi a Torino, Milano e Padova) e Rainbow, casa produttrice delle fatine Winx.

Sabato 31 agosto scorso, grazie ad un team composto da 8 allieve make up artist e da due armocromiste, è stato realizzato un vero e proprio Winx Beauty Lounge, un corner dedicato dove sono state effettuate consulenze di armocromia e make up. Nella Winx Beauty Lounge infatti, prenotandosi nelle settimane precedenti direttamente dal sito dedicato all’evento, ci si poteva truccare in base alla palette di colori di riferimento, oppure in base al personaggio Winx che rispecchia la propria armocromia, o ancora come il proprio personaggio preferito del mondo Winx Club.



Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna hanno compiuto così 20 anni celebrando l’importante ricorrenza con famiglie, bambini e migliaia di fan, provenienti da oltre 30 nazioni, che si sono immersi nell’atmosfera magica del mondo di Alfea per rivivere le emozioni della saga animata tra le più amate al mondo: molti di loro hanno potuto approfittare della professionalità della Winx Beauty Lounge, vivendo in prima persona l’emozione del trucco a tema Winx.

«Questa manifestazione, organizzata da Rainbow con il patrocinio del Comune di Rimini, ci ha resi partecipi di un evento di spessore internazionale che abbiamo voluto trasformare in un’ulteriore opportunità di crescita professionale per i nostri ragazzi – dichiara Daniela Severo, direttrice della sede torinese Mba Making Beauty Academy -. Siamo orgogliosi di aver collaborato al successo del Winx Party e non vediamo l’ora di ripetere questa esperienza così elettrizzante».



Nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi, con il loro stile inconfondibile e in costante evoluzione, le Winx hanno conquistato intere generazioni facendole sognare tra avventure, amori e amicizie indissolubili. Dal suo debutto in Italia, la serie creata da Iginio Straffi, prodotta e distribuita da Rainbow in oltre 150 paesi, ha collezionato successi e avventure sempre più entusiasmanti, con 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema e 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live action Netflix Original “Fate - The Winx Saga”, oltre a tantissimi eventi dal vivo in tutto il mondo.

“La partnership con Mba Making Beauty Academy è stata un grande valore aggiunto per il nostro evento - spiega Lorena Vaccari, marketing director di Rainbow -. Grazie all’alto livello della scuola e alla professionalità di allievi ed insegnanti, abbiamo regalato ai nostri fan un’esperienza davvero speciale per scoprire i colori e la fata a loro più adatta, oltre ad un trattamento esclusivo di make up per immergersi ancor di più nelle magiche atmosfere del Winx Club”.

Infine, è importante sottolineare che le Winx possono contare anche su una community di affezionati fan che ad oggi ha generato oltre 20 miliardi di visualizzazioni di contenuti del Winx Club su YouTube e più di 35 miliardi di visualizzazioni video su TikTok. Nel 2025 una nuova serie arriverà su Rai e Netflix: un “reboot” completamente nuovo, pronto a mostrare un look inedito in un ritorno alle origini che farà innamorare il pubblico come la prima volta.