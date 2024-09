Sanremo: cinghiale morto contro gli scogli, trovato da alcuni passanti nella zona di Capo Verde (Foto)

Era probabilmente sceso fino alla costa per cercare cibo e invece ha trovato la morte. Si tratta di uno dei tanti cinghiali che, dalla montagna arrivano nelle campagne dell’entroterra e, addirittura, fino alla costa.

Il cinghiale è stato visto e fotografato da alcuni bagnanti nella zona di Capo Verde a Sanremo. L’animale, probabilmente sceso sul greto di qualche torrente, è stato trascinato in mare e, ieri pomeriggio è stato sbattuto sugli scogli.

Non è il primo caso in provincia di un cinghiale trovato in mare. Negli anni scorsi uno venne recuperato al porto di Bordighera e non è raro vederli scorrazzare vicino alla riva, soprattutto in corrispondenza dei torrenti.