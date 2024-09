Santo Stefano al Mare: revocati divieti su balneazione e potabilità dell'acqua

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha emesso due importanti ordinanze che segnano la fine di restrizioni imposte nei giorni scorsi, restituendo ai cittadini la possibilità di fruire nuovamente delle acque del litorale e dell'acquedotto comunale.

Nella giornata di oggi, il sindaco Marcello Pallini ha revocato l'ordinanza di non potabilità dell'acqua, emessa lo scorso 4 settembre. La decisione di revoca è arrivata dopo l’esito favorevole delle analisi microbiologiche effettuate il 5 settembre da ARPAL su campioni prelevati presso la Fontana Lungomare Capitano d’Albertis. I parametri rilevati sono risultati conformi alla normativa vigente, consentendo così la revoca del divieto di utilizzo dell’acqua senza bollitura.

In parallelo, è stato revocato anche il divieto di balneazione imposto nello stesso periodo. Tale interdizione, che riguardava il tratto di litorale denominato "L'Ancora", tra la foce del Torrente S. Caterina e la Spiaggia Libera Attrezzata, era stata disposta in seguito a un esito sfavorevole dei campioni d'acqua prelevati il 2 settembre. Tuttavia, le analisi suppletive eseguite entro 72 ore hanno dato risultati positivi, portando alla riapertura della zona per la balneazione. Queste ordinanze restituiscono quindi piena fruibilità sia alle acque del litorale che a quelle dell'acquedotto, garantendo la sicurezza per i residenti e i turisti.