Sanremo: revocato il divieto di balneazione alla foce del torrente Armea nella zona Est della città

Dopo la chiusura predisposta qualche giorno fa in maniera precauzionale, il Comune ha deciso di revocare il divieto di balneazione per la “Foce Torrente Armea” ossia per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea compresi.

La decisione era stata presa in seguito agli esiti negativi dei prelievi Arpal nella zona. In seguito alla verifica degli esiti favorevoli di tutti i parametri previsti, è stata disposta la revoca, con conseguente rimozione della segnaletica.