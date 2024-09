Ospedaletti, tutto pronto per l'VIII rievocazione storica motociclistica: Marco Melandri il primo grande ospite

Ospedaletti si prepara ad accogliere nuovamente la Rievocazione Storica Motociclistica, un evento attesissimo che si terrà il 28 e 29 settembre. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, celebrerà il leggendario Trofeo Internazionale Motociclistico con un programma ricco di eventi e la partecipazione di importanti nomi del motociclismo.

Raffaele Cardone, presidente del Comitato Circuito Ospedaletti e direttore della Rievocazione Storica, ha condiviso alcuni dettagli sull’evento, sottolineando l'impegno e la dedizione del team nell'organizzazione, nonostante le difficoltà affrontate quest'anno. "Lavoriamo su questo evento sin da febbraio, quando abbiamo aperto le iscrizioni. Nonostante i vari problemi riscontrati, stiamo facendo il massimo per garantire che la manifestazione sia, come sempre, di altissimo livello," ha dichiarato.

Marco Melandri, ex campione del mondo e figura di spicco nel panorama motociclistico, sarà uno degli ospiti d’onore di questa edizione. Cardone ha inoltre anticipato che nelle prossime settimane verranno annunciati altri campioni che prenderanno parte alla manifestazione. "Quest'anno avremo una parata con le SuperBike, guidate da istruttori qualificati, che offrirà un po' di spettacolo al pubblico. Ci sarà anche una parata delle Harley-Davidson, e tra le moto presenti ci sarà la rarissima Moto Villa quattro cilindri, che verrà guidata dal tre volte campione del mondo Eugenio Lazzarini," ha aggiunto Cardone.

Un altro ospite speciale sarà Benedicto Caldarella, pilota argentino che nel 1967 vinse il campionato italiano internazionale. L'evento si prospetta come un'occasione imperdibile per gli appassionati di motociclismo e per chiunque voglia vivere un weekend all'insegna della storia e della passione per le due ruote.