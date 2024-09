Ventimiglia: chiesto pignoramento di 3,7 milioni alla 'Cala del Forte', presa di posizione della ditta che ha costruito il porto

La ‘Cem spa’, società napoletana che ha costruito il porto turistico ‘Cala del Forte’ di Ventimiglia ha pignorato una somma complessiva di 3,7 milioni alla concessionaria delle aree portuali.

La società ha anche ottenuto dal tribunale di Roma l'esecutività del lodo arbitrale e, per questo, questo la Cala del Forte, società che ha come socio unico la ‘Porti di Monaco’, dovrebbe pagare oltre 2,5 milioni, che potrebbero crescere per essersi, secondo il tribunale ingiustamente una penale di due milioni, per alcuni ritardi nell'esecuzione delle opere.

Sul caso è intervenuto l’avvocato della Cem, Gianluca Caporaso: "Abbiamo portato l'atto di pignoramento per ottenere il pagamento delle somme, che non sono state spontaneamente versate”.

Marco Cornacchia, Direttore del porto, ha detto "E' terminata una controversia tra appaltatore e committente, come spesso avviene. Sono momenti in cui qualcuno pensa di volere dei soldi e qualcun altro no. La vicenda è comunque in mano ai nostri legali e alla giustizia ordinaria. Se ci sarà da pagare, pagheremo; altrimenti no. Nel frattempo il porto prosegue la sua vita tranquilla e di successo"