La Scuola Teologica San Secondo spegne dieci candeline, al via le iscrizioni

Decimo compleanno per la Scuola Teologica diocesana 'San Secondo'.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2024/2025 che si preannuncia speciale, ricco di conferme e di novità. La Scuola diocesana è nata dal desiderio del Vescovo, Mons. Antonio Suetta, di offrire una formazione per i laici, approfondendo l’ambito scritturistico, storico e teologico. La motivazione principale è quella di far comprendere che la Teologia e il discorso su Dio, in tutte le sue sfaccettature, deve essere accessibile. In questi anni oltre 400 iscritti hanno sperimentato questo cammino, semplice e genuino. Un'esperienza sempre in crescita che nel 2020 ha superato il difficile periodo della pandemia, fino ad arrivare ai 69 iscritti dello scorso anno.

“Dieci anni di cammino sono difficili da descrivere, - spiega la direttrice della scuola Anna Rosaria Gioeni - ma alcune costanti permettono di raccontare chi siamo. La cornice è sicuramente l’atmosfera serena e familiare in cui si svolgono le varie attività. Il punto di forza sono i nostri docenti: qualificati, titolati, ma principalmente appassionati della loro disciplina. Il tutto viene agevolato dalla scelta di un linguaggio semplice, ovviamente evitando di svilire i contenuti”.

Le lezioni si terranno nelle sedi di Sanremo (Curia Vescovile), Bordighera (ex-Seminario) e online, il mercoledì e il giovedì, dalle 15 alle 18.45.

La durata delle lezioni è di 50 minuti. Il corso completo è triennale. E’ possibile iscriversi ad una o più materie, oppure a tutto il corso.

Il materiale viene fornito in formato digitale o cartaceo dagli stessi docenti.

La scuola si arricchisce del Progetto 'Teologia in itinere': lezioni itineranti che dal 2015 prevedono la visita di luoghi ricchi di storia e arte sacra come Avignone, Marsiglia, la Provenza, Torino, ecc. La Scuola nasce come strumento di formazione per chi desidera approfondire tali temi e non rilascia, alla fine dei tre anni, un titolo riconosciuto.

Per informazioni basta visitare la pagina Facebook della Scuola, scrivere a scuolasansecondo@gmail.com o telefonare al 3471323501.



