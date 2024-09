Sanremo: festa di chiusura al Nido d’Infanzia comunale ‘La Nuvola’ (fotogallery)

Anche quest’anno educativo è giunto al termine per il Nido d’Infanzia comunale ‘La Nuvola’, gestito dalla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara.



"Come ogni fine anno non poteva mancare un bilancio delle esperienze, dei cambiamenti e dei progetti vissuti insieme - spiegano dal Nido -, all’interno del quale l’equipe si è impegnata a evolversi in maniera significativa, soprattutto in vista dell’Audit di Accreditamento tenutosi in primavera. E’ iniziato così un percorso di formazione volto a consolidare il gruppo di lavoro, si è rivalutata la riorganizzazione degli spazi, che vede superate la divisione in sezioni per dare spazio a centri d' interesse, al fine di promuovere un’educazione che si basi sull’autonomia del bambino e che valorizzi il nuovo pensiero pedagogico in cui lo vede sempre più competente nello scegliere e sperimentare le diverse offerte educative: nello specifico sono presenti diverse aree dedicate al gioco simbolico, ai suoni e alla musica, alla lettura, alla motricità e alla scoperta dell’arte cinestetica, all’espressione artistica, alla manipolazione, ai travasi, alla costruttività, alle esperienze immersive e all’utilizzo delle ‘Loose parts’ (oggetti naturali e di riciclo). Anche la ‘postura’ dell'educatore è stata modificata, che ha il compito di osservare e rilanciare l' attività, ovvero di promuovere interventi/interazioni da parte delle educatrici che siano in risposta alle idee, alle domande e alle azioni dei bambini, invece di anticipare quest’ultime. Alle educatrici è quindi chiesto di offrire ‘provocazioni’ che permettano di esplorare i vari ambiti dello sviluppo e raggiungere gli obiettivi prefissati tenendo il bambino sempre al centro del processo educativo.

Grazie a questo processo evolutivo, alla preziosa collaborazione delle famiglie, alla passione e dedizione dell’intera equipe del nido il report finale emerso dall’Audit di Accreditamento è stato molto positivo: al servizio sono state attribuite diverse eccellenze.

Per suggellare questa chiusura dell’anno educativo, è stata organizzata la festa con il consueto rituale della consegna dei diari ai genitori dei bambini che il prossimo anno andranno alla scuola dell’infanzia, all’interno dei quali vi sono racchiusi tutti i momenti significativi vissuti al Nido che le educatrici hanno raccolto e assemblato con cura: per l’occasione l’equipe educativa ha pensato di far ripercorrere alle famiglie le attività vissute dai bambini, le esperienze, i cambiamenti e i progetti vissuti insieme, attraverso una mostra e la proiezione di un video. Il pomeriggio è proseguito deliziando tutti i presenti con una sfiziosa merenda".