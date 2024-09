Riaperti tutti gli uffici postali nell'imperiese dopo la pausa estiva

Poste Italiane comunica che, dopo la pausa estiva, tutti gli Uffici Postali nella provincia di Imperia sono di nuovo disponibili secondo il consueto orario. Per evitare assembramenti, tempi di attesa superiori alla media e risparmiare tempo, Poste Italiane ha potenziato il numero degli Uffici Postali presso i quali è possibile prenotare l’operazione allo sportello.

Sono infatti 21 le sedi postali imperiesi dove è possibile accedere con prenotazione dal sito www.poste.it o dalle APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”: Arma di Taggia, Bordighera, Diano Marina, Ospedaletti, Pontedassio, S. Bartolomeo al Mare, Taggia, Vallecrosia e Ventimiglia, oltre alle sedi cittadine di IM Centro, IM 1, IM 2, IM 3, IM 4,IM 5, IM 6, Sanremo Centro , Sanremo 1, Sanremo 2, Sanremo 4 e Sanremo 5.

Dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali e scelto uno tra i servizi disponibili (“Bollettini”, “Versamenti, prelievi, F24, ricariche e altri pagamenti”, “Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e Telefonia”, “Buoni e Libretti”, “Assicurazioni RC Auto”, “Conto corrente, Finanziamenti, Investimenti e assicurazioni” “SPID” e “Tutte le altre operazioni”) sarà necessario selezionare l’ufficio prescelto. Verrà generato un QRCode che, in caso di arrivo in ritardo o in anticipo rispetto all’orario della prenotazione, andrà “convalidato” all’arrivo in Ufficio Postale avvicinandolo al lettore ottico del totem Gestore delle Attese presente in sala per essere chiamato dal primo sportello libero.

Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.