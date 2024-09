Nove giorni alla visita del Presidente della Repubblica, si lavora alla massima sicurezza per il suo arrivo

Mancano 9 giorni alla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in provincia di Imperia. E, ormai da diverso tempo uffici stampa locali e del Quirinale stanno lavorando alacremente alla preparazione della visita.

Il presidente, lo ricordiamo, presenzierà alle 11 di giovedì 12 settembre alla 47a tavola rotonda sulle ‘Problematiche attuali del Diritto Internazionale Umanitario’ organizzata dall’istituto sanremese alla Villa Ormond.

Anche se il protocollo deve ancora essere confermato al 100%, il Presidente Mattarella dovrebbe arrivare con l’aereo al ‘Clemente Panero’ di Villanova d’Albenga, dove salirà su un elicottero che lo porterà direttamente a Capo Verde. Qui la vettura presidenziale lo attenderà per portarlo alla Villa Ormond. Ovviamente è previsto un massiccio servizio d’ordine, sia al suo arrivo che alla partenza. Mattarella, infatti, resterà alla tavola rotonda circa 45 minuti, per poi raggiungere in auto Imperia, dove presenzierà all’inaugurazione del Teatro Cavour.

Per quanto riguarda Sanremo l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario sta predisponendo gli inviti ai media locali e nazionali per garantire a tutti di poter operare. L’apertura dei lavori è prevista alle 11 proprio con l’intervento del Presidente della Repubblica e, vista la sala piuttosto piccola dove si svolgerà la tavola rotonda, per i giornalisti saranno allestite alcune sale stampa dove poterla seguire.

Sarà possibile, per i giornalisti accreditati, immortalare l’arrivo del presidente alla Villa Ormond, poco prima del suo intervento. Vista la straordinarietà dell’evento i giornalisti saranno addirittura convocati lunedì prossimo dall’Istituto di Diritto Umanitario per essere istruiti sui movimenti che saranno consentiti alla Villa Ormond e per accogliere al meglio il Presidente della Repubblica.

Si prospetta, per il 12 settembre, una giornata sicuramente non semplice per le forze dell’ordine che dovranno garantire la massima sicurezza, sia nei luoghi dove transiterà il Presidente Mattarella che, attorno all’area di Villa Ormond. Per Sanremo ed Imperia una giornata comunque molto importante, che vede il ritorno della massima carica del paese.