Sanremo: 'solito' abbandono di rifiuti in via Padre Semeria, pessimo biglietto da visita per la città (Foto)

Il luogo è sempre lo stesso, da anni. E anche quest’estate ha ‘accolto’ i turisti che uscivano dall’autostrada per accedere a Sanremo. Una situazione che non cambia da anni e, per la quale non si riesce a capire il motivo per cui non si possa fare nulla.

Stiamo parlando di un anfratto di via Padre Semeria, che fa parte di una proprietà legata ad un caseggiato la cui costruzione è ferma da anni. E, in quell’anfratto sulla strada, in molti approfittano per abbandonare rifiuti, in particolare di cantiere ed ingombranti. Senza che ci sia mai stato un intervento per evitare tutto ciò e, solo saltuariamente, la zona viene ripulita.

Nel tempo sono state moltissime le lamentele arrivate alla nostra redazione per lo scempio che, costantemente, si registra nell’anfratto e la domanda è sempre stata la stessa. Perché non si interviene? Ok il luogo è privato ma la visione è pubblica e l’abbandono di rifiuti non è consentito.

La situazione è ancora oggi quella che si può ‘ammirare’ nelle foto e ci si augura che qualcuno possa intervenire, evitando ‘spettacoli’ che non fanno certo bene alla visione turistica di Sanremo.