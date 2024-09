Sanremo: ancora odore di gasolio, i servizi Asl del Palafiori chiusi fino al 6 settembre

Dopo un nuovo sopralluogo effettuato stamane al Palafiori di Sanremo, rimarranno ancora interdetti al pubblico gli ambulatori fino a venerdì prossimo, per l'effettuazione di ulteriori interventi di bonifica atti all'eliminazione dell'odore di gasolio.



Nel contempo i servizi per l'utenza trasferiti dal Palafiori, che rimarranno attivi fino a quando i locali non saranno completamente bonificati, sono:

- Punto Prelievi di corso Garibaldi, trasferito presso Avancorpo Ospedale “Borea” Sanremo;

- Accoglienza di corso Garibaldi, trasferita presso Avancorpo Ospedale “Borea” Sanremo;

- Anagrafe/CUP di corso Garibaldi, trasferito presso Avancorpo Ospedale “Borea” Sanremo e al Poliambulatorio di via Carli;

- Ambulatorio Infermieristico di corso Garibaldi, trasferito presso Poliambulatorio di via Carli.