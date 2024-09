Camporosso, volontari puliscono il torrente Nervia: raccolti rifiuti di ogni genere (Foto)

Bottiglie di plastica e vetro, carriole, lavandini, biciclette, pneumatici, grondaie, tubi in plastica per l’irrigazione, palloni da calcio, secchi vari, ciabatte e scarpe sono solo alcune delle cose raccolte durante la giornata di pulizia del torrente Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, svoltasi ieri mattina per salvare il mare.

I partecipanti si sono ritrovati al Palatenda di Bigauda e, armati di guanti e sacchetti, hanno ripulito il torrente dai rifiuti. "Sono stati raccolti quintali di sacchi dell’immondizia e rifiuti di ogni genere" - racconta il vicepresidente dell'Aceb Davide Grimaldi - "Ogni sacco di rifiuti raccolto rappresenta un passo verso la salvaguardia della nostra meravigliosa natura e il miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità. Siamo orgogliosi di ogni volontario che non ha esitato a fare la differenza".

L'evento è stato organizzato dall'Aceb-Associazione culturale eventi benefici in collaborazione con il comune di Camporosso e le associazioni locali. "Un enorme ringraziamento va a tutte le associazioni, all’amministrazione comunale, al consigliere regionale Veronica Russo e a tutti i fantastici volontari che hanno partecipato alla pulizia del torrente Nervia a Camporosso. Un grazie particolare va alla Croce Azzurra di Vallecrosia per l'assistenza sanitaria" - commenta il vicepresidente dell'Aceb Davide Grimaldi - "La vostra dedizione e il vostro impegno hanno reso il nostro ambiente più pulito e bello per tutti. Insieme possiamo continuare a proteggere e valorizzare il nostro territorio".