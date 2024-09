Arma di Taggia come il Grande Fratello: la schiusa delle uova di tartaruga diventa un evento in diretta web (Foto)

Ad Arma di Taggia, l'attesa per la schiusa delle uova di tartaruga Caretta Caretta è diventata un evento capace di coinvolgere non solo la comunità locale ma anche il pubblico online di tutta la Riviera di Ponente. Nel fine settimana, infatti, sono state installate telecamere che trasmetteranno in diretta tutto ciò che accadrà all'interno del nido, situato sulla spiaggia dello stabilimento balneare Piccolo Lido, permettendo a chiunque di seguire questo straordinario evento naturale.

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha annunciato che le telecamere saranno accese ogni giorno dalle 19:30 fino alle 8:00 del mattino successivo. "Questo consentirà a chiunque di partecipare a distanza al monitoraggio e all’eventuale schiusa", ha dichiarato Conio. La diretta streaming sarà visibile sul sito www.quartoquadrante.it, offrendo così a tutti l’opportunità di assistere in tempo reale alla schiusa delle uova.

Dalla giornata di sabato, il nido è presidiato 24 ore su 24 dai volontari dell’associazione Delfini Del Ponente APS, che stanno monitorando attentamente la situazione. La presenza costante dei volontari è fondamentale per garantire la sicurezza delle uova e per intervenire in caso di necessità durante la delicata fase della schiusa.

(Foto di Fabio Splendori, Quarto Quadrante)