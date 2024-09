Sanremo: "Io, respinto all'ingresso del cimitero perché in compagnia del mio cane"

"Questa mattina, con il mio piccolo cane, ho deciso di andare a trovare i miei genitori, recentemente scomparsi, al cimitero della Foce. Nonostante avessi guinzaglio, museruola, sacchetti e una bottiglia d’acqua, mi è stato impedito di entrare perché il cane potrebbe fare pipì". A raccontarlo è Luca (nome di fantasia) dopo il mancato ingresso al cimitero monumentale di via San Rocco, a Sanremo.

"Mi sembra ci sia una disparità di trattamento: al cimitero di via Armea è consentito entrare con i propri amici a quattro zampe, perché alla Foce no? Lì non ho mai avuto alcun problema, ho anche chiesto a suo tempo permesso ai custodi", si chiede. Tuttavia, come risulta dai vari documenti, il regolamento comunale di Sanremo stabilisce che non è permesso entrare con cani nei cimiteri. Questa regola è in linea con molte normative comunali che mirano a mantenere il rispetto e l’ordine in luoghi di sepoltura, proteggendo sia la dignità del luogo sia le esigenze delle persone che lo visitano.

Lo sfogo continua: "Eppure, dei gabbiani che sporcano ovunque e attaccano le persone, c'è anche un cartello di avviso all'entrata, nessuno si preoccupa? I cani possono entrare anche in chiesa (l'ingresso dei cani in chiesa non è regolato da una legge universale, ma è generalmente lasciato alla discrezione del parroco o del responsabile della chiesa, ndr), ma non possono accompagnare una persona al cimitero a Sanremo".