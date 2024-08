Sanremo: terminato il lavoro di sanificazione al Palafiori dopo i miasmi da gasolio, a breve torneranno gli ambulatori Asl

Sono terminate le operazioni di bonifica delle aree interessate dallo sversamento di gasolio avvenuto al Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo. Il comune matuziano è intervenuto immettendo ozono all'interno degli ambienti segnalati come problematici, con odore di gasolio persistente.

Sono state calcolate le volumetrie per poter trattare i volumi corretti. L'ozono è stato usato specificatamente per le sue proprietà ossidanti, che consentono l'inattivazione chimica della molecola dall'odore. Si tratta di un rimedio comunque naturale in quanto il gas si riconverte in aria dopo la sua azione ossidante, senza lasciare residui di nessun tipo.

Il lavoro è stato messo in atto dalla Biotech Riviera, specializzata nella santificazione e nella bonifica e nei giorni precedenti dalla Siram. Ora Asl 1 potrà, quindi, ritornare nei prossimi giorni con i laboratori che sono stati spostati nei giorni scorsi tra l’ospedale ‘Borea’ e gli uffici di via Carli.