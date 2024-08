Estate a Riva Ligure, Francesco Benza: "Così ho trasformato il paese in un villaggio vacanze"

Un vero e proprio villaggio vacanze. Riva Ligure, anche quest'anno, ha rispettato le aspettative e si è confermato come uno dei paesi più vivaci della Riviera di Ponente durante la stagione estiva. Con almeno un evento al giorno, turisti e residenti hanno potuto godere di vacanze all'insegna del divertimento e della qualità.

Francesco Benza è ormai un esperto. Giunto al suo terzo mandato, il nuovo vicesindaco, nonostante abbia dovuto stilare il calendario delle manifestazioni in fretta e furia in attesa dell'esito delle elezioni, ha dimostrato la sua esperienza e la capacità di selezionare eventi in grado di attrarre grandi folle nelle piazze del paese, come dimostrato recentemente con la Shary Band.

"Questa è stata un'estate che si concluderà con un bilancio assolutamente positivo", afferma Benza. "Il calendario delle manifestazioni nei mesi di luglio e agosto ha previsto almeno un evento ogni sera. Ad agosto abbiamo iniziato con lo spettacolo pirotecnico per la festa del Mare, mentre durante l'estate abbiamo proposto eventi di grande qualità, come il ritorno di Fiabescum e l'esclusiva dello spettacolo di Wrestling: siamo l'unico comune in tutta la Liguria a proporlo gratuitamente. Abbiamo anche avuto ospiti importanti per la rassegna 'Sale in zucca', come Bassetti, Di Battista e il ministro della Cultura Sangiuliano".

Benza ha ormai imparato a gestire la macchina organizzativa. "Questo è il mio undicesimo calendario estivo, il primo del terzo mandato. Abbiamo capito che la formula del villaggio vacanze piace molto a turisti e cittadini, e la riproponiamo ogni anno, apportando piccole modifiche e mantenendo gli eventi storici della nostra comunità".

La fine di agosto, però, non segna la fine dell'estate. In proposito, il vicesindaco Benza ci tiene a sottolineare: "A settembre ci saranno ancora eventi. Non posso rivelare troppo perché stiamo ancora lavorando sui dettagli, ma l'estate non si concluderà con l'ultimo evento ufficiale del 31 agosto (Arrivederci sotto le stelle con il maestro Venturelli)".