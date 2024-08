Carpasio: lunedì sera commedia dialettale con la compagnia di sole donne ‘Riemughe Surve’

Lunedì sera alle 21 a Carpasio la compagnia dialettale ‘Riemughe Surve’, composta da sole donne, presenterà la commedia brillante di Silvana Bianchi ‘Strepài cume u fi marzu’.

La Compagnia svolge ormai da anni un ruolo importantissimo per la divulgazione del dialetto ligure che va ormai scomparendo. Un patrimonio culturale da preservare e custodire gelosamente e che, grazie a queste donne e a tutti coloro che collaborano per la messa in opera delle scene, delle ambientazioni e delle luci, renderanno lustro a Montalto Carpasio, alla Valle Argentina e alla Liguria.