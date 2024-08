Sanremo, il sindaco Mager accoglie delegazione della Contea di Chongming: "Incontro importante" (Foto e video)

Questa mattina, giovedì 29 agosto, nella Sala Privata del Casinò di Sanremo, il sindaco Alessandro Mager ha accolto la delegazione della Contea di Chongming della Città di Shanghai. L'incontro si è svolto nell'ambito del protocollo di amicizia stipulato nel 2020 tra il Comune di Sanremo e la Contea di Chongming, finalizzato a promuovere la cooperazione in settori come economia, commercio, scienza, tecnologia, cultura e floricoltura.

"L'incontro è andato molto bene ed è stato importante, specie per quanto riguarda il settore della floricoltura. Ci hanno spiegato come su quest'isola fluviale sia nato un processo volto a trasformare l'ambiente ecosostenibile - spiega il primo cittadino - Sanremo come attività floricola e florovivaistica siamo in piena espansione: abbiamo aziende importanti che esportano in tutto il mondo".

Il sindaco Mager è stato affiancato dagli assessori Alessandro Sindoni (Turismo) ed Enza Dedali (Cultura), insieme ai consiglieri comunali Luca Marvaldi, Giovanni Mascelli e Vittorio Toesca. L'appuntamento (iniziato con circa 20 minuti di ritardo), richiesto dalla delegazione cinese, ha rappresentato un'importante occasione per rafforzare i legami tra le due comunità e sviluppare ulteriori collaborazioni in ambiti di interesse comune.

L'incontro di oggi segna un nuovo passo avanti nelle relazioni tra Sanremo e Chongming, consolidando una partnership che mira a favorire lo scambio di idee e progetti a livello internazionale, con l'obiettivo di creare sinergie proficue per entrambe le realtà su vari ambiti.