Camporosso, tutela dell'ambiente: al via la pulizia del torrente Nervia (Foto)

Una giornata per pulire il torrente Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, per salvare il mare verrà organizzata domenica prossima, il 1 settembre, dall'Aceb-Associazione culturale eventi benefici in collaborazione con il comune di Camporosso e le associazioni locali.

Il ritrovo sarà alle 8 al Palatenda di Bigauda. "Siamo alla ricerca di volontari per un'importante iniziativa di pulizia del torrente Nervia a Camporosso" - dice il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Domenica 1 settembre ci incontreremo per rendere il nostro fiume più bello e sano. È un'opportunità unica per contribuire alla tutela dell'ambiente e per trascorrere una giornata all'aria aperta in compagnia di altre associazioni locali e persone appassionate!".

"Porta con te guanti, scarpe comode e tanta energia! Insieme possiamo fare la differenza!" - sottolinea Grimaldi - "Si prega di confermare la partecipazione nei inviando un messaggio su WhatsApp al +39 345 85 17 448".