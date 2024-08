Sanremo: volevano celle singole come 'suite', quattro detenuti desistono dopo quattro ore

Pretendevano celle singole ‘suite’ e non sono rientrati in cella. E’ accaduto ieri, nel carcere di Valle Armea a Sanremo, con quattro detenuti ribelli.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario della UilPa Penitenziaria. Solo dopo l’arrivo del Comandante del reparto e dopo una lunga trattativa alla presenza di circa una trentina di agenti all’una di notte circa, i quattro sono rientrati in cella.

“All’interno della casa circondariale di Sanremo i detenuti presenti sono 266 a fronte di una capienza di 223 – dice Pagani – e prosegue la denuncia del sindacato Uil con la situazione nelle prigioni, come avevamo previsto e denunciato, che è sempre più esplosiva. Non bastano certo i ‘vaderetrum’ (vademecum che illuminano come le lampadine di Natale) del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ad arginarla. Anzi, sono proprio le direttive incoerenti e talvolta inattuabili a ingenerare ulteriore confusione fra gli operatori, che continuano a essere abbandonati a sé stessi, nonostante la propaganda di governo”.

“Continuano arrivare detenuti pericolosi e aggressivi – termina Pagani - dopo quelli dal Piemonte e quello dalla Lombardia, da Modena ne è arrivato uno che ha mandato in ospedale ben cinque poliziotti penitenziari con prognosi anche di 20 giorni. Cihediamo l’intervento del Capo del DAP, perchè non si placano dunque le fortissime tensioni a Sanremo e nei Penitenziari, nonostante dal Governo si tenti goffamente di sminuire l'emergenza e si continuino a fare proclami privi di senso compiuto. La Premier, Giorgia Meloni, batta un colpo”.