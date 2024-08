Da Vallecrosia a Verona per parlare di accoglienza, don Rito porta la sua testimonianza alla RN24 (Foto)

Don Rito Alvarez ospite a Verona in occasione del raduno degli scout RN24. "Felici di accogliere la nostra fragile umanità" è stato il tema al centro della tavola rotonda, andata in scena venerdì scorso al teatro Ristori, durante la quale il parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia e presidente dell'associazione Oasi Angeli di Pace ETS è intervenuto per portare la sua testimonianza e parlare di relazioni, spazi e incontri che aiutano l'accoglienza.

E' stato, infatti, invitato a partecipare come ospite dell'incontro dagli organizzatori della Route nazionale Comunità capi 2024 accolta dalla città di Verona in occasione del 50esimo anno dalla fondazione dell’AGESCI, datato 1974. "Ho preso parte a due incontri, di due ore, che si sono svolti venerdì mattina. Erano presenti cinquecento persone" - racconta don Rito Alvarez - "Sono intervenuto a una tavola rotonda insieme al senatore Graziano Delrio, già ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, moderata da Claudia Cremonesi".

Don Rito ha illustrato ai presenti le iniziative portate avanti dalla sua parrocchia a Vallecrosia e dall’associazione Oasi Angeli di Pace ETS, che è un'organizzazione di volontariato di cooperazione internazionale nata a Sanremo nel 2008 nella parrocchia Santa Maria degli Angeli per far conoscere la tragedia della cocaina in Italia e in Europa e sostenere in Colombia i progetti della “Fundaciòn Oasis de Amor y Paz Ong”, la quale si occupa di recuperare i minori sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati nei gruppi armati illegali come bambini soldato. "Un'occasione importante durante la quale ho portato la mia testimonianza sull'accoglienza" - sottolinea don Rito - "Ho parlato di quello che facciamo come parrocchia di San Rocco per i migranti a Ventimiglia e delle iniziative messe in atto nella nostra zona, nelle scuole e sul territorio come associazione Oasi Angeli di Pace ETS. E' stata un'opportunità anche per far conoscere il servizio che svolgiamo in Colombia".