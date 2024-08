Sanremo: discariche abusive nell'entroterra, abbandono di ingombranti in frazione San Giovanni (Foto)

Mentre gli ispettori comunali hanno multato una quindicina di indisciplinati del conferimento dei rifiuti a Pian di Poma, non si placano le discariche abusive in diverse zone ‘nascoste’ di Sanremo.

Sono sempre le stesse e sono prese di mira regolarmente dai cosiddetti ‘furbetti dell’immondizia’ che, invece di rispettare il ‘porta a porta’ buttano i propri rifiuti attorno alle isole ecologiche allestite con i cassonetti, in quei luoghi periferici dove non viene svolta la raccolta capillare.

E, ovviamente, il tutto accade anche per gli ingombranti. Pur esistendo un sistema che funziona bene per la consegna degli stessi in Valle Armea e a Coldirodi, l’abbandono è continuo. La conferma, quest’oggi ci arriva da zona San Giovanni, uno dei luoghi più ‘battuti’ dagli incivili.

Una situazione praticamente quotidiana con abbandoni di qualsiasi genere di immondizia, compreso lo ‘zetto’ (i residui di cantiere) e il verde tagliato nei giardini. In molte zone (sempre le stesse) vengono abbandonati sacchetti di immondizia a fianco dei cassonetti, quasi tutti ormai senza le relative serrature.

Un vero e proprio ‘Far West’ dell’immondizia che sarebbe da combattere, non solo con controlli come quello di Pian di Poma ma con telecamere che potrebbero regolarmente riprendere i furbetti, da multare successivamente. Una situazione che da anni si ripropone quotidianamente e, per la quale, ci si chiede il motivo per cui non vengono eseguiti interventi continui e non a ‘spot’.