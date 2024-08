Sanremo: piazza San Costanzo invasa dalle auto, la protesta dei residenti e di 'Indipendenza' (Foto)

Piazza San Costanzo, uno degli angoli più suggestivi e storici del quartiere Pigna, è diventata teatro di un crescente e preoccupante fenomeno di parcheggio selvaggio.

La protesta arriva da Erica Martini, ex candidata a sindaco e componente della Direzione Nazionale del Movimento Indipendenza: “Nonostante la sua natura pedonale e il valore storico – ha detto - la piazza viene quotidianamente invasa da auto parcheggiate in modo irregolare, che occupano ogni spazio disponibile, dalla zona antistante la chiesa fino alle panchine, rendendo queste ultime inaccessibili ai residenti e ai turisti”.

Il problema non è nuovo, ma sta raggiungendo livelli allarmanti: “I residenti – prosegue -denunciano da tempo la situazione alle autorità competenti, ma le risposte finora ricevute sono state del tutto insufficienti. La Polizia Locale è intervenuta ultimamente sanzionando alcune auto davanti alla chiesa. Ma non è stato sufficiente per risolvere il problema. La maggior parte dei veicoli appartiene a persone non residenti, spesso visitatori che, attratti dalle difficoltà di parcheggio nel centro cittadino di Sanremo, scelgono di lasciare l’auto nella piazza e, in alcuni casi, le auto rimangono ferme per giorni, se non per settimane, causando disagi continui a chi vive nel quartiere”.

“La scorsa settimana si è registrato il ferimento di un cagnolino investito da un’auto, un evento che ha profondamente scosso la comunità locale: “Il problema del parcheggio in piazza San Costanzo – va avanti - si ripercuote anche sulla viabilità di via Tapoletti, la stretta strada che conduce alla piazza. La sua ripida pendenza rende particolarmente difficile la risalita, specialmente quando ci si trova davanti un’auto che scende, rendendo spesso impossibile l'accesso ai mezzi di soccorso”.

I residenti chiedono al Comune di Sanremo un intervento urgente per regolamentare l’accesso alla piazza e per ripristinare il decoro e la sicurezza del luogo. Tra le proposte avanzate, c'è la chiusura della piazza al traffico non autorizzato, la sosta nei posti auto regolari riservata ai residenti e un maggiore controllo da parte della Polizia Locale. “Piazza San Costanzo – termina Erica Martini - è un patrimonio della città e come tale deve essere protetta e valorizzata e non abbandonata al degrado causato dall’incuria e dall’irresponsabilità”.