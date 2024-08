Sanremo: miasmi all'interno dei locali di Asl 1 al Palafiori, fino venerdì verranno trasferiti

L’Asl 1 Imperiese si sposta dal Palafiori. Tutti i servizi che vengono forniti dall’azienda sanitaria ai pazienti nella struttura di corso Garibaldi, sono costretti al trasferimento per le problematiche relative all'impianto aeraulico del ‘Palafiori’, ovvero per gli odori derivanti dallo sversamento di gasolio nei locali attigui del comune. Tutto ciò nonostante gli interventi messi in campo per eliminare la problematica.

Da domani i servizi saranno così trasferiti in altri locali e, in particolare: il ‘Punto Prelievi’ e l’accoglienza saranno trasferiti nell’avancorpo dell’Ospedale ‘Borea’; l’anagrafe/Cup tra lo stesso avancorpo ed il poliambulatorio di via Carli; l’ambulatorio infermieristico sempre al poliambulatorio di via Carli.

I trasferimenti permarranno fino a venerdì prossimo. “A seguito di un ulteriore sopralluogo avvenuto questa mattina - evidenzia il Direttore Socio Sanitario di Asl 1 Dott. Fabrizio Polverini - abbiamo deciso di trasferire le attività sanitarie del Palafiori in altri locali, proprio per la maggiore tutela nei confronti dell'utenza e del personale dipendente. In sinergia con il comune di Sanremo si metteranno in campo ulteriori manovre ed iniziative atte a bonificare l'area interessata dal forte odore di gasolio”.