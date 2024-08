Limone Piemonte - Libri da Gustare: grande Successo per “Sanremo Story” con Christian Gullone, Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia (Foto)

Il sesto appuntamento della rassegna "Libri da Gustare" ha regalato un'esperienza indimenticabile ai partecipanti, con un evento di straordinaria qualità che ha riscosso un grande successo. I riflettori si sono puntati sul Festival della Canzone italiana, esplorando i suoi primi 25 anni, dal 1951 al 1976, un periodo che ha segnato in modo indelebile la storia musicale e culturale del nostro Paese.



L'evento ha preso vita grazie a una combinazione unica di aneddoti affascinanti, fotografie d'archivio del rinomato studio Moreschi e musiche dal vivo. I giornalisti Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia hanno guidato il pubblico in un viaggio nel tempo, raccontando storie inedite, curiosità e incontri che hanno arricchito la narrazione del festival.

Tra sorrisi e nostalgie, hanno evocato i volti e le voci di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, rendendo omaggio a mestieranti e musicisti che, con il loro talento, hanno fatto vibrare i cuori di intere generazioni.





A rendere ancora più speciale l’evento è stata la performance coinvolgente di Christian Gullone, che ha saputo far cantare il pubblico presente, riaccendendo i ricordi di successi intramontabili. Le sue interpretazioni emotive, accompagnate da un'atmosfera festosa, hanno trasformato la serata in una vera e propria festa.



"Sanremo Story" ha permesso a tutti di rivivere non solo il Festival in sé, ma anche l'epoca che lo ha preceduto, un periodo di grande fermento e innovazione.



La manifestazione, organizzata dall'associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” e diretta da Claudio Porchia, si svolge nei suggestivi spazi del Teatro “Alla Confraternita” e del prestigioso Limone Palace prevede ancora un ultimo appuntamento domenica 25 agosto - ore 21.00 sempre presso il Teatro “Alla Confraternita”. Chiuderà la rassegna la presentazione del libro “Fabrizio De Andrè: ho paura di fare il poeta” di Walter Pistarini, che interverrà insieme al giornalista Claudio Porchia e al cantante Christian Gullone.

De Andrè, figura iconica della musica italiana, viene esplorato attraverso quarant'anni di interviste e profonde conversazioni. Pistarini, in compagnia di Claudio Sassi, ci conduce in un viaggio affascinante nel mondo interiore di un uomo schivo e raffinato, rivelando le sue paure, i suoi amori, i temi che gli erano cari e le sfide che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.