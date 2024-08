Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Penultima settimana di agosto ma sono ancora numerose le proposte di eventi nella nostra provincia. Iniziamo da quelli che riteniamo essere più interessanti e coinvolgenti come ad esempio quello in programma questa sera a Villa Scarsella di Diano Marina dove, alle 21.30, la Compagnia Teatro Novecento porterà in scena una delle opere teatrali-musicali più apprezzate e rappresentate in Europa: ‘Al Cavallino Bianco’, operetta di Ralph Benatzky, su libretto di Hans Muller, Erick Charrell e Robert Gilbert. Andò in scena in prima assoluta l’8 novembre 1930 a Berlino. Il suo successo fu immediato: al London Coliseum di Londra dall’8 aprile 1931 fu proposta 650 volte e a New York divenne uno degli spettacoli più gettonati di Broadway.

La rappresentazione è prevista, come tradizione, in forma completa (occasione rara dalle nostre parti), quindi con la presenza dell’orchestra Cantieri d’Arte, diretta da Stefano Giaroli, del corpo di ballo Novecento, con le coreografie di Salvatore Loritto, scene e costumi curati da Arte Scenica di Reggio Emilia.

Al Cavallino Bianco è un’opera carica di energia e brio, una vivace commedia fiabesca, ricca di colpi di scena, ambientata in un hotel sito su di un incantevole lago austriaco, dove si intrecciano tresche amorose e sentimenti non sempre ricambiati. I protagonisti sono la locandiera Gioseffa e il suo primo cameriere Leopoldo, il seducente avvocato Bellati e Ottilia, ospite dell’albergo insieme al padre commendator Pesamenole, il simpatico rubacuori Sigismondo e la sgraziata Claretta, giunta al Cavallino Bianco insieme al padre, professor Hinselmann, sfortunato e improbabile scienziato e inventore tedesco. Il clima vacanziero e il diffuso buonumore completano il quadro ideale per una serata divertente e spensierata (la locandina con tutte le info).

Un luogo incantevole, il sussurro degli alberi, un cielo stellato e la grande musica d'autore: ecco cosa vi aspetta questa sera, alle 21.00, nel Santuario della Natività di Maria e della Madonna del Santo Sepolcri di Rezzo. Il pregevole edificio inaugurato nel 1492, imponente e austero, è quanto di meglio si possa desiderare per assaporare un concerto unico con Peppe Voltarelli e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: ‘Voltarelli canta Modugno’, nell'ambito della rassegna ‘Musica nei Borghi’ dedicata al grande autore in occasione del trentennale della sua scomparsa. ‘Voltarelli canta Modugno’ è produzione originale della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con il Club Tenco che raggiungerà addirittura Polignano a Mare per un intenso festival di tre giorni per un inedito gemellaggio musicale tra Sanremo e la Puglia.

Il M° Giancarlo De Lorenzo e Peppe Voltarelli presenteranno alcuni dei brani più significativi del raffinato cantautore pugliese, ormai simboli della canzone d'autore del Bel Paese. Lo stesso concerto sarà proposto domani sera in Piazza Marconi a Ceriana. L’ingresso a tutti e due gli appuntamenti è gratuito.

Dopo il sold-out delle precedenti date, si conclude questa sera la stagione estiva dell’Autunnonero Ghost Tour Dolceacqua – l’itinerario notturno a piedi nel centro storico del borgo dei Doria – con un ultimo appuntamento questa sera, sabato 24 agosto. Il Ghost Tour sarà condotto dagli Storyteller Federica Chichi e Giovanni De Mattia.

Tra miti pagani e storie di streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi, le guide narranti del Ghost Tour condurranno i partecipanti in un’esperienza narrativa immersiva unica alla scoperta delle storie più oscure di Dolceacqua. L’itinerario si addentrerà nei ‘carruggi’ del centro storico, dal Ponte Vecchio fino alla rocca del castello dei Doria, attraversando gli scorci più belli e magici del borgo. Gli Storyteller del Ghost Tour, con il loro ‘grimorio’ e la fedele lanterna, narreranno di eventi misteriosi, leggende, segreti alchemici e tradizioni basate su fatti storici e racconti popolari.

Il Tour parte alle 22.00 davanti al Ponte Vecchio. Necessario presentarsi con 15 minuti di anticipo per il controllo dei biglietti. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di nero per la serata o, se non fosse possibile, di scegliere un abbigliamento scuro. Biglietti in vendita su www.autunnonero.com.

Rimanendo in ambito di rappresentazioni teatrali segnaliamo ‘Le Luci del Cielo’ di e con Pino Petruzzelli del Teatro Ipotesi in programma domani sera nel suggestivo Anfiteatro del Castello di Taggia. Lo spettacolo mette al centro la città, il territorio, la natura attraverso le parole di grandi artisti. Petruzzelli porterà in scena, oltre ai suoi, i testi di Mario Rigoni Stern, Edoardo Sanguineti, Richard Sennett, Giorgio Gaber, Costantino Kavafis, Adriano Celentano, Giorgio Caproni, Annamaria Ortese, Dino Buzzati, Hermann Hesse, Franco Arminio.

Nei miei viaggi ho visto persone vivere sotto un ponte o in enormi casermoni periferici e in tutte e due i casi nessuno sapeva più cosa fosse la parola cielo. Ho visto città circondate da erte, solide mura che seppure non impedendo la vista del cielo ne nascondevano la sua essenza più profonda: la libertà. Ho visto città in cui l’unico cielo è dato dal sogno di una fuga. Città in cui l’aria produce mostruosi effetti sul corpo di chi vi cerca di vivere.

Dopo il successo della Notte bianca in centro città di fine giugno, l’associazione Ventimiglia viva fa il bis questa sera a partire dalle 19 con il ‘Venti24 beach party’ organizzato sul lungomare e nelle spiagge della città di confine.

Sarà una vera e propria discoteca diffusa all’aperto, con 15 punti musicali allestiti in collaborazione con i bar, ristoranti e stabilimenti balneari aderenti all’evento. Nei Giardini Pubblici la Pro Loco di Ventimiglia organizza il Nutella Party, la festa più golosa dell’estate dedicata ai più piccoli, mentre sul Lungomare Varaldo sarà allestita un'area dedicata agli appassionati di skateboard con i ragazzi del ‘Tower Plaza Skateboarding’. Non mancheranno come sempre i mercatini dell’associazione Antico Doc ed alcuni giochi gonfiabili per i più piccoli.

Gli appassionati di libri avranno di che accontentarsi visitando gli stand del ‘Bordighera Book Festival’ in programma fino a domani, domenica 25 agosto. L'undicesima edizione prevede stand di case editrici provenienti da tutto il territorio italiano che avranno la possibilità di mostrare le novità editoriali e, come ogni anno, vi sarà anche un settore riservato a incontri letterari con autori locali e di fama nazionale, che saranno intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri si svolgeranno nelle due postazioni allestite nella via: Spazio Buga Buga e Spazio Europa. Gli incontri serali saranno, invece, nei giardini del Palazzo del Parco (consultare il programma di sabato QUI e quello di domenica QUI)

Passiamo ora agli eventi più goderecci come ‘Birre Vive sotto la Torre - Summer Edition’ in programma nella splendida località di Torre Gallinaro a Cipressa. La manifestazione, ormai divenuta un appuntamento imperdibile per gli amanti della birra artigianale e della buona cucina, offre ancora due giorni all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento. Oggi l’appuntamento è dalle 19 alle 2, domani dalle 19 a mezzanotte.

Per gli amanti della buona tavola, l’area gastronomica sarà dedicata alla cucina tipica ligure, sia di mare che di terra, con la partecipazione di Ineja - Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, che delizierà i palati dei visitatori con piatti tradizionali e sapori autentici. Spazio anche a uno stand di dolciumi con crepes, zucchero filato, ciambelle e caramelle gommose. Le serate, poi, saranno animate da dj set che spazieranno tra diversi generi musicali: questa sera Dj Tex con musica contemporanea e domani Dj Gash con musica anni ’90.



Una marcia ludico motoria amatoriale a passo libero di 7 km per un dislivello complessivo di 170 metri. È quello che propone agli appassionati di trekking la ‘T.N.T. Taggia Naturun Trail’ in programma domani a Taggia. I partecipanti avranno la possibilità, nello stile classico dell’urban trail, di correre negli angoli più suggestivi di Taggia. Si partirà alle ore 19 da Piazza Eroi Taggesi. Innumerevoli i passaggi in luoghi spettacolari: Piazza Cavour, U Pantan, Piazza Beato Cristoforo, Via Bastioni, Via San Dalmazzo, Piazza della Santissima Trinità, Piazza Grande, Piazza Cardinal Gastaldi. Di grande impatto sarà poi l’ascesa al Castello, antica fortificazione di origine medievale posta sulla sommità dell’abitato. Dopo l’ultimo allungo finale nella centralissima Via Mazzini, si giungerà al traguardo di Piazza Eroi Taggesi. Il tempo massimo è stato fissato in due ore. A fornire le indicazioni saranno i volontari che, in linea con la tradizione storica di Taggia, indosseranno abiti del 1600. Le iscrizioni dovranno essere effettuate online secondo le modalità di pagamento previste dal sito www.wedosport.net. Sarà inoltre possibile iscriversi in presenza oggi nello stand allestito nei pressi della Palestra ‘La Pineta’ nel Viale delle Palme 40 dalle ore 16 alle 19, e domani direttamente in Piazza Eroi Taggesi dalle ore 17 alle 18.30.

Ora un veloce excursus su spettacoli di musica classica e moderna. Quelli di oggi: per la rassegna ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’ di Imperia Andrea Brilla con Luca Schiappacasse terranno un concerto in Zona Tiro a Volo alle 21.30. A San Bartolomeo al mare in Piazza Torre Santa Maria, si esibiranno ‘I Belli fulminati nel bosco’. Il concerto sarà seguito alle 23.15 da uno spettacolo Pirotecnico sul Lungomare delle Nazioni. La rock band ‘Oro nero’ di esibirà sul Lungomare di San Lorenzo. La ‘Uno band’ e dj ‘Sebastian crossover’ saranno di scena alle Opere Parrocchiali di Taggia in Via San Francesco nell’ambito dei festeggiamenti di Sant'Isidoro. Ospedaletti propone il cantautorato italiano con la ‘Berben Band’ in Piazza IV Novembre. Ai Giardini Lowe do Bordighera è in programma il concerto finale del Campus ‘Note d'aMare’ con presentazione del risultato dello lavoro svolto nei giorni di studio musicale e divertimento. I Mercenari e i Noname si esibiranno in Piazza Quaglia e Piazza Ansaldo a Diano Castello, mentre la Piazzetta antistante la Chiesa di San Tommaso di Dolcedo ospiterà la rassegna ‘Per le vie del Borgo’, con il concerto ‘Passione Napoletana’ del violoncellista e compositore Lamberto Curtoni accompagnato dalla tiorba di Francesco Olivero.



Ecco gli spettacoli di domani: la Banda musicale di Pompeiana con la partecipazione del soprano Claudia Sasso si esibirà in Piazza della Chiesa Vecchia al Parasio di Imperia. Dirige il M° Daniele Conio. Nel Santuario di San Secondo di Ventimiglia bell’ambito del XXVI Festival Organistico Internazionale a cura Rapallo Musica, è in programma l’esibizione di Luca Mariotti, trombone, e Edoardo Mari, organo. Un tributo a Lucio Battisti sarà quello tenuto dai Nuovi Solidi e assieme all'Orchestra Note Libere all’Auditorium Comunale di Ospedaletti. Un concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza sarà ospitato nei Giardin du Prevostu di Badalucco. Per la terza edizione della rassegna pianistica ‘Salotto Bösendorfer’ di Bajardo alle 18 nella chiesina di San Rocco si terrà un concerto con protagonista il Maestro Leonardo Ferretti Gallino.

Concludiamo con proporre un appuntamento a Diano Arentino nell’abito della rassegna Trek&jazz con il direttore artistico, Rosario Bonaccorso. Il concerto si svolgerà alle 18.30 in un luogo iconico del territorio da raggiungere con percorsi a piedi immersi nella natura: questa volta sarà la chiesa di Sant’Antonino, per raggiungere la quale si partirà dal parcheggio Fontanette, in via Principale, con un percorso di circa 45 minuti. Si consiglia dunque di non partire oltre le 17.45 e di prevedere un abbigliamento e delle scarpe adeguate al breve percorso a piedi. Rosario Bonaccorso, al contrabbasso e voce, sarà in trio con Roberto Taufic, chitarra e voce, e Fausto Beccalossi, alla fisarmonica.

Ci fermiamo qui ma certamente abbiamo tralasciato altri appuntamenti degni di nota dunque ricordiamo che potete leggere tutti gli eventi in programma consultando la nostra Agenda Manifestazioni.

