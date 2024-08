Cavalla cade in un dirupo a Bordighera: salvata dai vigili del fuoco

Questa mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, insieme ai volontari delle ambulanze veterinarie Val Nervia, sono intervenuti a Montenero di Bordighera, nell'area di Cian degli Innamorati, per soccorrere una cavalla che era caduta in un dirupo.

L'animale, rimasto bloccato e impossibilitato a risalire sulla strada sterrata, è stato recuperato dai soccorritori e portato nuovamente sul percorso, per poi essere affidato alle cure del veterinario della zona. La cavalla ha subito alcune escoriazioni alle zampe, ma fortunatamente non sono gravi.

Dal comando dei vigili del fuoco di Imperia fanno sapere che, nonostante la caduta, l'animale cammina normalmente, anche se non sono state fornite ulteriori informazioni sul suo stato di salute. L'operazione si è conclusa con esito positivo. Sul posto anche i sanitari del 118 intervenuti per il fantino e la proprietaria, anch'essi feriti seppur in modo lieve.