Suonare e divertirsi insieme in una banda, Bordighera ospita il campus musicale “Note d’aMare” (Foto e video)

Un'occasione per arricchire la propria esperienza musicale condividendo il piacere di imparare e suonare insieme. Ha preso il via, nella città delle palme, il campus musicale “Note d’aMare” a cura della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera e con il patrocinio della città di Bordighera.

La direzione artistica è affidata al maestro spagnolo José Alcacer Dura, direttore del Conservatorio Professionista di musica della città di Moncada (Valencia), membro di giuria in concorsi nazionali e internazionali e specializzato in pedagogia musicale. "Siamo qua per fare musica" - afferma il maestro José Alcacer Dura - "Spesso suoniamo uno strumento senza fare musica. In questi giorni i partecipanti, che non si conoscono, fanno gruppo, fanno musica insieme e diventano una banda diretti da un maestro che porta e condivide un po' le sue esperienze e la sua visione della musica".

Procede bene il campus inclusivo ospitato nella scuola primaria di via Pasteur che ha come obiettivi la formazione musicale e la socializzazione in armonia del gruppo. "Il campus prevede la suddivisione in due livelli diversi così che tutti possano sentirsi a proprio agio e trovare divertimento a suonare insieme" - fa sapere Luca Anghinoni della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera - "I due gruppi sono i 'Pignurin' (il livello base) e le 'Anciue' (il livello più avanzato). I partecipanti sono seguiti, come ogni anno, da docenti esperti che si occupano delle varie sezioni: Yasmin Khreiwesh di flauto traverso, Claudia Bellamino di oboe, Anthony Marotta di clarinetti, Enea Tonetti di sassofoni, Simone Bottino di trombe, Stefano Cicerone di ottoni e Isabella Rosini di percussioni. Sette grandi professionisti a disposizione per curare al meglio lo studio in piccolo gruppo e gli approfondimenti tecnici. Stiamo facendo un grande lavoro di preparazione didattica soprattutto sul gruppo, sulla motivazione dei ragazzi e sulla ricerca del repertorio. Il maestro José Alcacer Dura, che ha molta esperienza e ha viaggiato in tutto il mondo, ha scelto i pezzi per costruire la banda formata da diversi ragazzi della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera ma vi sono anche persone che provengono da fuori, come dal Piemonte o dalla Lombardia. In quattro giorni si sta insieme, si fa musica insieme, si mangia insieme grazie ai ragazzi della Spes che preparano e ci portano il pranzo, e si fa gruppo cercando di imparare ad ascoltare e a emozionarci, in particolare a imparare ad ascoltare con il cuore".

I partecipanti si stanno preparando per esibirsi dal vivo, il 24 agosto alle 21 presso i giardini Lowe di Bordighera, per il concerto finale del Campus Note d'aMare. "In quell’occasione sarà presentato anche il risultato del lavoro svolto in questi giorni di studio musicale e divertimento" - dice Anghinoni - "L'ingresso è libero e la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare".