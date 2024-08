Vallecrosia, nido di vespe velutine: vigili del fuoco e protezione civile in azione (Foto)

Intervento della protezione civile di Vallecrosia e dei vigili del fuoco per togliere un grosso nido di vespe velutine da un tetto di una casa. E' successo in mattinata in via Orazio Raimondo nella città della famiglia.

Non è la prima volta che la Ponente emergenza protezione civile odv di Vallecrosia entra in azione, anche in collaborazione con i vigili del fuoco, in seguito alle segnalazioni di cittadini allarmati per la presenza del calabrone dalle zampe gialle nelle abitazioni. L'intervento degli uomini del 115, nella giornata odierna, si è reso necessario per poter raggiungere in totale sicurezza il tetto, attraverso l'autoscala, ed eliminare così il nido delle vespe velutine.

Sono tante, e sempre più numerose, le segnalazioni che ogni giorno arrivano alla Protezione civile di Vallecrosia per neutralizzare l’imenottero della famiglia vespidae originario del sud-est asiatico costantemente presente sul territorio. Gli insetti, infatti, creano i loro nidi nei posti più impensabili, sui tetti e nelle tapparelle di abitazioni, condomini ma anche dei negozi, nei tombini o sugli alberi sia in campagna che in pieno centro di città e paesi.