Migranti a Ventimiglia, accampamenti abusivi: pulita e sanificata via Tenda (Foto)

Sporcizia e degrado a Ventimiglia a causa di accampamenti e bivacchi abusivi dei migranti. Un intervento di sanificazione e pulizia si è svolto in mattinata nella zona di via Tenda, area molto frequentata dai migranti.

"Continuano le operazioni di rimozione di accampamenti e bivacchi abusivi di migranti. Oggi siamo intervenuti nell’area parcheggio di via Tenda e nei sottopassi di Santa Marta e delle Gianchette per ripulire questa zona visto che nei giorni scorsi ci sono stati accampamenti non autorizzati" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro presente durante l'intervento della polizia locale e degli operatori della Teknoservice - "Abbiamo autorizzato una pulizia intensificata sotto il cavalcavia di via Tenda".

"I cittadini hanno il diritto di vivere in condizioni di sicurezza e decoro" - sottolinea il primo cittadino - "E' difficile mantenere lo stato delle cose ma noi ce la stiamo mettendo tutta. E' chiaro che questa pulizia debba continuare settimana dopo settimana finché insieme ad Anas, che ho già contattato, andremo a chiudere la parte sottostante il cavalcavia oggetto di bivacchi, non utilizzabile dalle vetture, per impedire situazioni di illegalità. C'è la determinazione da parte di questa amministrazione nell'intervenire con fermezza in tutte le situazioni di illegalità che nell'ultimo anno sono sempre meno a Ventimiglia ma non abbassiamo la guardia".