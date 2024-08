Domenica, CNA Imperia presenta "Arma di Taggia in Fiera – Un Mare di Affari"

CNA Imperia, con il patrocinio del Comune di Taggia, è entusiasta di annunciare uno degli eventi più attesi dell’estate: "Arma di Taggia in Fiera – Un Mare di Affari," che si terrà domenica 25 agosto.

Dalle 8:00 alle 19:00, le strade del centro di Arma di Taggia si trasformeranno in un vivace mercato all'aperto, dove i visitatori potranno esplorare una miriade di offerte speciali e scoprire le eccellenze commerciali e artigianali del territorio.

Punti salienti dell'evento:

Artigianato : Scopri articoli unici e di alta qualità fatti a mano che mostrano l'abilità e la creatività degli artigiani locali.

Enogastronomia : Delizia il tuo palato con le migliori specialità culinarie della regione, dai piatti tradizionali alle creazioni gastronomiche innovative.

Moda e Stile : Esplora le ultime tendenze e i pezzi senza tempo della moda, tutti disponibili a prezzi irresistibili.

Intrattenimento : Goditi spettacoli di strada vivaci e performance musicali che aggiungeranno un'atmosfera festosa alla tua esperienza di shopping.

Saldi Speciali : Approfitta di offerte e sconti esclusivi su varie categorie di merce, assicurandoti che ci sia qualcosa per tutti.

Il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, commenta: "La fiera intende proporre un momento di festa e rappresentare un catalizzatore per i numerosi turisti presenti in zona. Una fiera multi-settore che possa accendere e ravvivare l’ultima parte dell’estate del Comune di Taggia. Domenica 25 agosto sarà una giornata di affari e divertimento per tutti, ad Arma di Taggia! Un appuntamento che tutti i cittadini, i commercianti, i turisti e gli amici francesi aspettano ogni anno con entusiasmo."

Unisciti a noi nel cuore di Arma di Taggia per una giornata piena di incredibili affari, delizioso cibo e intrattenimento indimenticabile. Non perdere questa opportunità per vivere la vibrante cultura locale e lo spirito comunitario.

Dettagli dell'evento:

Data : Domenica 25 Agosto

Orario : Dalle 8:00 alle 19:00

Luogo : Per le vie del centro cittadino, Arma di Taggia

Vieni a trovarci per una giornata indimenticabile! Partecipa a "Arma di Taggia in Fiera – Un Mare di Affari" e vivi l’emozione di un evento che unisce shopping, cultura e divertimento in un’atmosfera festosa e accogliente.

Non mancare, ti aspettiamo!