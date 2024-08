Calcio, Camporosso. Il dg Lettieri illustra le ultime novità: "Tanti cambiamenti per provare a migliorarci"

Stagione nuova e corso tecnico rinnovato per il Camporosso.

Il testimone è passato da un tecnico che ha fatto epoca come Carmelo Luci ad Alan Carlet, inoltre il riassetto dirigenziale è stato completato con l'ingresso nei quadri dirigenziali di Roberto Bergese e di Denis Settime:

“Si apre per noi una nuova pagina – ha dichiarato il dg Pietro Lettieri – tante cose sono cambiate nell'arco degli ultimi mesi, ma è un Camporosso che vuole rinnovarsi e provare a dare nuova linfa al suo percorso.

Abbiamo salutato un tecnico per noi importante come Carmelo Luci per accogliere un mister preparatissimo coma Carlet, inoltre l'assetto dirigenziale è stato puntellato con due figure di rilievo come quella di Bergese e Settime.

Vogliamo fare bene, la squadra è stata costruita con quel tipo di obiettivo, cercando di mantenere intatto lo spirito che ha sempre contraddistinto il Camporosso”.