Ventimiglia: degrado al confine di Ponte San Ludovico, i cittadini chiedono più attenzione al Comune (Foto)

Solitamente era piazzale De Gasperi ad essere preda del degrado, nella zona di Ponte San Ludovico a Ventimiglia. Il piazzale, che nel 2015 e nel 2016 venne preso come ‘camping’ dai contestatori no border, ha visto spesso la presenza di campeggiatori che lasciavano immondizia di vario genere.

Questa volta è invece un’aiuola, all'uscita dell'ultima galleria in direzione Francia, a 20 metri dal noto bar tabacchi, costantemente preso d'assalto da turisti e Francesi, a 10 metri dal parcheggio dei Balzi Rossi e praticamente a lato della strada di accesso alla frontiera quindi in bella vista per chiunque arrivi o vada in Francia.

Inoltre le frequenti code che si formano al confine fanno si che chiunque stia passando, possa ammirare con tranquillità e nei minimi dettagli la situazione di degrado. In molti hanno segnalato la situazione, a pochi metri dal prestigioso museo dei ‘Balzi Rossi’ e dall’opera di Pistoletto, senza dimenticare l’elegante ‘Twiga’.