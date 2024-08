Meteo e polemiche: insulti social ad Arpal mentre la situazione è migliorata, pioggia domenica

Qualche millimetro di pioggia stamattina, temperature in lieve discesa e uno scenario decisamente diverso da quello di ieri. Il giorno del ‘ponte’ tra Ferragosto e il weekend sta trascorrendo in modo assolutamente tranquillo, con il sole pomeridiano dopo la prevista perturbazione che è arrivata dal mare.

Ma quello che non è mancato sono state le molte polemiche, ovviamente scatenate sui social per la mancata allerta di ieri e per quella di oggi. Ormai è un classico, anche se effettivamente per la mattinata di ieri sarebbe stata opportuna una eventuale allerta. Il forte acquazzone e, soprattutto il vento che ha imperversato sulla nostra provincia è transitato senza gravi danni sulla Costa Azzurra, dove era stato annunciato dai previsori meteo francesi. E, questa volta, è toccato a noi.

Fortunatamente non si sono registrati danni catastrofici, anche se gli interventi sono stati davvero tanti e, presi singolarmente, i costi per il ripristino di quanto provocato dal vento non sono certo esigui. Purtroppo, però, si devono nuovamente registrare insulti e interventi particolarmente pesanti sui social, tanto che Arpal si è vista costretta a bloccare i commenti sulla condivisione dell’allerta meteo diramata ieri per oggi.

Un uso purtroppo ‘comune’ quello dei social che capita anche ai giornali on line. Basta un piccolo errore per essere, nella migliore delle ipotesi ripresi e spesso insultati. Troppo facile, ormai, dire la propria su Facebook, Instagram o X senza che nessuno paghi per commenti particolarmente pesanti. Una jungla vera e propria dove il legislatore non interviene e dove a guadagnarci sono solo i proprietari dei social.

Che l’educazione non sia di questo tempo è ormai chiaro a tutti ma noi crediamo che, probabilmente e a prescindere da chi ha ragione o da chi sbaglia facendo il proprio lavoro, dovrebbe proprio essere il legislatore ad intervenire. Anche se (basta osservare i social) è proprio chi dovrebbe legiferare ad utilizzarli in modo massiccio.

Tornando al meteo, la tregua che sta vivendo la nostra provincia in queste ore, reggerà fino a domani mentre domenica è previsto il passaggio di una lunga serie di piccole precipitazioni che, secondo le previsioni, dovrebbero portare pioggia soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio.

Intanto, dopo il calo delle temperature di ieri e questa mattina, la colonnina di mercurio è nuovamente risalita anche se non ai livelli di inizio settimana. Soprattutto la sera si torna a ‘respirare’ anche se l’umidità è nuovamente a livelli elevati, in particolare in montagna. Sulla costa le temperature massime sono state oggi tra 30 e 32 gradi mentre in alcune zone montane hanno sfiorato i 34.

E’ proprio l’umidità a farla da padrona in montagna con il record di Gouta, nella zona di Apricale, che ha raggiunto il 100% davanti a Pieve di Teco con il 99%. Va meglio sulla costa con il picco ad Imperia (89%), seguita da Ventimiglia con l’83 e da Sanremo con il 76%.