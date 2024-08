Camporosso, è morta Maria Antonia Sergi: il cordoglio della Polisportiva Vallecrosia Academy

Camporosso è in lutto per la scomparsa di Maria Antonia Sergi, morta all'età di 73 anni nella propria abitazione.

La Polisportiva Vallecrosia Academy si stringe attorno alla famiglia di Maria Antonia, in particolar modo è vicina alla figlia Annamaria che fa parte dello staff della segreteria della società. "La mamma della nostra carissima Annamaria è volata in cielo. Ci stringiamo a lei e ai suoi familiari in questo momento di dolore" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Porgiamo le più sentite condoglianze alle figlie Annamaria e Nunzia, ai generi Luciano e Simone, ai nipoti Lorenzo, Andrea, Riccardo, Gabriele e Nicola, alla sorella Anna, al cognato Antonio e a tutta la famiglia di Maria Antonia".

Il funerale avrà luogo oggi, venerdì 16 agosto, alle 15, nella chiesa di Sant'Ampelio a Bordighera, ove si terrà la santa messa di requiem in presenza della salma che proseguirà poi per la cremazione. La famiglia di Maria Antonia ha espressamente richiesto offerte alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al posto dei fiori.