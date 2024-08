Sanremo: turismo, Ferragosto top ma anche la stagione estiva sta andando bene per il commercio

“Dobbiamo fare una valutazione sulla qualità e sulla quantità del turismo, ma sia il ponte di Ferragosto che la stagione estiva fino ad oggi è da catalogare come buona, di poco superiore a quella scorsa”: sono queste le parole di commento del presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassare, al bilancio di bar, ristoranti e aziende del settore turistico della città dei fiori.

“E’ stato un Ferragosto strapieno di gente – prosegue – e possiamo tranquillamente affermare che Sanremo non delude mai, sia chi fa l’imprenditore del settore ma anche i villeggianti che tornano a casa soddisfatti. Alcune volte ci sono percentuali superiori ed altre no ma i numeri sono sempre molto alti. Per quanto riguarda la sera del 14 e la giornata del 15, abbiamo registrato la presenza di moltissimi clienti arrivati dal resto della provincia per trascorrere la festa a Sanremo e per noi è sicuramente molto importante. Per Ferragosto nei bar e nei ristoranti lo scontrino medio è sceso ma il lavoro c’è stato e ci auguriamo che continui. Mi preoccupano invece i problemi legati ai negozi di abbigliamento che, a causa dell’e-commerce, soffrono una concorrenza continua. Sono infatti negozi molto importanti che fanno la differenza con le città ‘competitor’. I big spender infatti, amano fare shopping negli esercizi gestiti a livello familiare nelle zone più belle della città”.

Facendo un discorso più ampio, Di Baldassare conferma l’importanza dell’appeal di Sanremo in chiave Festival: “E’ una manifestazione che in Italia e all’estero è ammirata da tanti appassionati che, se non vengono nella settimana clou, vogliono poi visitare la città in altri momenti. E noi lo riscontriamo ogni giorno, con i nostri clienti che ci chiedono sempre di Festival”.

Il presidente di Confcommercio ha confermato l’importanza del turismo ‘giornaliero’, quello che arriva dalla vicina Francia e che ci da una grossa mano tutto l’anno muovendo un flusso importantissimo, non solo durante le giornate di mercato: “Ma, oltre al turismo storico, quello dei villeggianti tra alberghi e seconde case, oggi viviamo anche quello dei cosiddetti affitti a breve termine con il numero dei posti letto che è salito vertiginosamente e che garantisce un importante afflusso. Certo, non è un turismo di elevata qualità, ma garantisce un flusso di giovani che affittano appartamenti per pochi giorni e a prezzi concorrenziali, creando numeri importanti in città”.

Di Baldassare chiude con un passaggio sulla pulizia della città: “Sicuramente la qualità del turista è scesa, sia nel portafoglio che nel rispetto dei luoghi, ma spetta a noi ‘educare’ i nostri turisti. Dobbiamo far trovare una Sanremo sempre più pulita, perché troppe volte troviamo gente che sporca e che non si comporta in modo educato. Ma, ripeto, siamo noi a dover dare l’esempio”.

Per quanto riguarda le prossime settimane: “La differenza – termina – sugli incassi stagionali la faranno sicuramente settembre e ottobre, quando sono previsti i flussi turistici dal Nord Europa. Se saranno buoni, potremo archiviare l’estate come positiva”.