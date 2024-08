Con il Lions Club Arma e Taggia e lo screening sul diabete: 'Progetto Salute e Sicurezza' in Valle Argentina

Come ogni anno il Lions Club di Arma e Taggia si ripropone sul territorio per la Prevenzione del Diabete, focus tra le priorità dei soci Lions quello della prevenzione e forte volontà del Club locale al fine di cercare di portare lo screening anche nelle zone interne del nostro territorio ligure, da questo nasce il ‘Progetto Salute e Sicurezza in Valle’.

Confermati quindi gli appuntamenti con i Comuni individuati in questo fine estate per lo screening sul diabete:

- Baiardo domenica 18/08

- Triora domenica 25/08

- Ceriana domenica 08/09

L'orario per tutti sarà 9,30-12,30

I soci Lions saranno coadiuvati, come da sempre avviene, dalla Croce Verde di Arma di Taggia che metterà a disposizione il mezzo dove i medici effettueranno le screening e dall’Associazione Ligure per la lotta al Diabete. Residenti e turisti presenti nei Comuni sopra potranno visitare il point per ricevere indicazioni sulla prevenzione ed effettuare lo screening.