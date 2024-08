Speciale giorno di ferragosto: i nostri migliori consigli per trascorrerlo al meglio

Il dilemma esiste: cosa fare a Ferragosto? Probabilmente per chi non ha alcuna idea in merito un tuffo nel mare potrebbe anche starci visto il gran caldo che oggi raggiungerà il picco assoluto oppure partecipare alle grigliate, evento principe di questa giornata di festa, che riuniscono famiglie e compagnie di amici.

Ma le alternative per il ‘Feriae Augusti’ (dal latino, ovvero il riposo di Augusto) esistono e noi ve ne proponiamo alcune. Partiamo con il suggerirvi qualche evento organizzato nei paesi dell’entroterra che potrebbero essere una buona possibilità per chi è alla ricerca di un po’ di frescura.



A Prelà e a Triora nel primo pomeriggio si terranno delle gare di bocce quadre. A Prelà il ritrovo è fissato alle 14 allo ‘Sportegu de Bestie’ della frazione di Tavole, nella frazione Reldo di Triora al torneo, che inizierà sempre alle 14, seguirà una serata danzante. Ma perché bocce quadrate e non rotonde?

Questo gioco è originario della Francia, ideato a Cagnes sur Mer per ovviare alla pendenza delle stradine di questo paesino della Provenza che non permette il gioco della tradizionale Petanque. Furono così inventate queste bocce quadrate di legno che permettevano la stabilità, giocando senza perdere innumerevoli quantità di bocce.



Per i più sportivi c’è un luogo dove ci si può divertire con tutta la famiglia: è il Parco Avventura di Mendatica. L’utilizzo delle strutture del Parco è consentito ai bambini di età minima di 6 anni (tranne il percorso giallo, dai 3 ai 5 anni), un’altezza minima di 100 cm (tranne il percorso giallo, dai 3 ai 5 anni). Lo staff di istruttori e soccorritori del Parco è stato appositamente formato per fornire ad ogni partecipante tutte le istruzioni necessarie per iniziare l’avventura. La struttura offre a bambini, ragazzi e adulti il brivido dell’avventura in tutta sicurezza: ponti e passerelle, reti, tunnel e ostacoli di ogni tipo sospesi fino a 12 metri di altezza sono il mix per un divertimento assicurato, che in più consente di mettere alla prova la propria agilità all’insegna della natura e dello spirito di esplorazione. I 6 percorsi attivi, con diversi gradi di difficoltà, si compongono di una serie di passaggi sospesi fra gli alberi del Parco ‘Le Canalette’, uno spazio pubblico attrezzato con campi gioco, area pic-nic e chiosco bar. Il parco apre alle 10 e chiude alle 18 (più info).



Verso sera ci si può spostare ad Apricale dove alle 21 è in programma lo rappresentazione itinerante ‘Orlando d'Amore Furioso’. Si tratta di uno spettacolo di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi.

Orlando, Angelica, Rodomonte, Bradamante, l’Ippogrifo guideranno gli spettatori in un labirinto di umane passioni, a smarrire il senno per un momento, in uno spazio teatrale senza tempo, in cui si comporranno le loro storie. Storie attualissime che parlano di amore ma soprattutto di guerra, di follia e di ritrovata saggezza, in una rappresentazione che prenderà vita nei corpi e nelle voci degli attori immersi, insieme agli spettatori, in una grande scenografia naturale (più info).



Scendendo sulla costa a Sanremo durante la giornata si può partecipare a tre visite guidate, due in città e una dedicata alla scoperta del Teatro Ariston.

Si parte alle 9.00 con una visita ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore alla scoperta dei giganteschi ficus, araucarie ed altre piante esotiche passando dal parco di Villa Zirio a quello di Villa Ormond per poi visitare il nuovo Museo del Fiore. Il ritrovo è fissato davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria. La seconda visita guidata alla città sarà quella dedicata alla Sanremo marinara, alla scoperta del Porto e del forte di Santa Tecla.

Sanremo fu, fino al 1753, il secondo porto della Liguria, dopo quello di Genova. Migliaia di marinai sanremesi solcavano i mari con molta maestria, tanto che un detto provenzale dice: ‘Li gens de San Remu navigou san remu’. Durante questa passeggiata si vedrà l’antico quartiere dei marinai, i resti del molo antico, lo scalo degli idrovolanti, i resti di antiche botteghe e si parlerà della rivoluzione del 1753. Il giro, che partirà alle 17 davanti alla capitaneria di porto, terminerà con la visita a Santa Tecla e della Mostra ‘Visioni d’arte’.



Un percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo. È quello proposto dall'Ariston a partire dalle 11. Le porte del teatro più famoso d’Italia si apriranno per condurre i partecipanti alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo. Un’esperienza unica, l’occasione per vivere da protagonisti la storia della musica e dello spettacolo del nostro Paese. Apertura cassa mezz’ora prima del tour. Ingresso dalla hall del Teatro Ariston in via Matteotti.



Ed ecco alcune idee per la serata ad iniziare dai fuochi d‘artificio in programma a Diano Marina a partire dalle 22.30 nella la suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe. Per garantire la massima sicurezza pubblica durante i fuochi d'artificio di Ferragosto, il Comune ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura al pubblico di entrambi i moli circoscritti nell’area portuale, inclusa l’intera area del Molo delle Tartarughe, dalla radice sino alla cima.

In Piazza Torre Santa Maria a San Bartolomeo al Mare l’appuntamento è alle 21.30 con la comicità di Maria Pia Timo nello spettacolo ‘Corpo’. La cabarettista affronta con spassosa ironia i grandi temi dell’attualità.

Spunti nati dal quotidiano, raccontati dal punto di vista femminile, contrappuntato a quello maschile: i nostri ricordi e la nostra storia, in rapporto agli stili e ritmi di vita attuali, per ridere insieme di come siamo cambiati. Molteplici sono i bandoli di questo spettacolo che vengono dipanati sempre in modo esilarante.



Anche Ospedaletti propone uno spettacolo del duo comico ’Pino e gli Anticorpi’ sul piazzale al mare. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al ‘comico-spalla’, il meglio del duo sardo ‘Pino e gli Anticorpi’ - al secolo Michele e Stefano Manca - i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Carlo Pieraccini, in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici.



‘FerraGhiotto – Ferragosto Bordigotto’ è la proposta di Bordighera con il live di Good Mood Intha Hood (Pop, soul, jazz, e canzoni italiane) e il dj set di DJ Coach (hit degli anni 70-80-90 fino ai giorni nostri).



Alle 21.30 in piazza Ughetto a Riva Ligure si ballerà con la Shary Band, gruppo affermato a livello nazionale nella Disco Dance.



Per conoscere i dettagli degli eventi proposti consultare l’Agenda Manifestazioni