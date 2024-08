Santo Stefano al Mare: imbarcazione in difficoltà oggi durante la tempesta, intervento della Guardia Costiera

I militari della Guardia Costiera hanno ottemperato questa mattina, durante il passaggio della forte perturbazione, a numerose chiamate di emergenza.

Tra queste la richiesta di aiuto da un’imbarcazione a vela di 13 metri, battente bandiera belga, in difficoltà a causa della burrasca in corso nelle acque antistanti Santo Stefano al Mare, a circa 7 miglia dalla costa.

A bordo c’erano undici persone, tra cui sette bambini due dei quali neonati. E’ stato disposto l’intervento della Motovedetta CP882. I militari, malgrado le condizioni meteo marine sfavorevoli, ha intercettato l’imbarcazione, assistendo e scortandola ad Imperia.

Per la giornata odierna e per i prossimi giorni, la Guardia Costiera di Imperia raccomanda di valutare attentamente le previsioni meteorologiche prima di uscire in mare. Fenomeni intensi potrebbero infatti ancora verificarsi nella giornata odierna e nei prossimi giorni quando stato del mare, raffiche di vento oltre i 40 nodi e visibilità possono rappresentare un serio pericolo per la navigazione.