Concerto, musica ed esibizioni: a Riva Ligure va in scena 'Italian Summer Night Rock Party'

Italian Summer Night Rock Party andrà in scena a Riva Ligure venerdì 16 agosto dalle 21 all'1.

In piazza Ughetto verrà proposto un mix di rock italiano, pole dance e musica dance elettronica. Alle 21 l'evento inizierà con il concerto dei DiSparsi dal vivo con musica rock italiana (Vasco, Liga, Zucchero, Battisti, Battiato). "No sequenze, no musica preregistrata, no Autotune, solo sudore e decibel" - dicono gli organizzatori - "Durante il concerto vi sarà anche l'esibizione delle Flying Girls, meravigliose artiste di pole dance".

Alle 23:30 salirà sul palco Dj Tps Project che proporrà musica dance elettronica (Mainstage), miscela di house, electro e big room. "No tormentoni, solo potenza" - sottolineano gli organizzatori - "All'1.30 terminerà la manifestazione".

L'evento fa parte del calendario eventi del comune di Riva Ligure e patrocinata dallo stesso.