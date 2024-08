Trend cucine 2025: le novità in arrivo il prossimo anno

La cucina è indubbiamente l’ambiente maggiormente al centro dell’attenzione negli ultimi anni. Complici anche i programmi televisivi che vedono protagonisti maghi dei fornelli, nonché la comprensibile voglia di passare del tempo piacevole con le persone amate all’insegna della convivialità e della creatività, si passa, rispetto al passato, molto più tempo in questo ambiente della casa.

Questo porta, di riflesso, a dedicare molta attenzione a come la si arreda. Quale scelta migliore se non quella di passare in rassegna i principali trend? Vediamo, nelle prossime righe, quelli che domineranno la scena nei prossimi mesi (il 2025 è vicino).

Grigio, il non plus ultra dell’eleganza

Una soluzione che caratterizzerà tantissimo, nei prossimi mesi, la scelta della cucina è quella delvero e proprio. Vedremo questo colore protagonista di diversi abbinamenti. Fra i più trendy, come dimostrano anche le proposte presenti sul celebre e-commerce di arredamento Designbestoutlet.com , figura quello con il bianco, la semplicità che stupisce e vince sempre.

La magia del verde

Il, soprattutto nella sua meravigliosa tonalità smeraldo, sarà uno dei must per quanto riguarda la cucina nei prossimi mesi. Il bello è che lo vedremo al centro dell’attenzione grazie a tantissimi dettagli fantastici, dagli accessori alle porte.

Si spazierà molto dal punto di vista dei toni, con focus anche su sfumature come il verde salvia.

Viva il rame

Soprattutto quando si parla diil, con la sua cromia che comunica, al primo sguardo, calore e senso di casa, è fra i trend da aspettarsi per il 2025.

Attenzione, però: non parliamo di una sua centralità indiscussa come ai tempi delle nonne, quando le indubbiamente affascinanti pentole venivano lasciate in bella mostra sulle mensole.

Oggi come oggi, al centro dell’attenzione ci sono dettagli più fini, come per esempio la superficie interna dei paralumi delle lampade.

Blu profondo

Ilrappresenta un’altra alternativa cromatica che non si potrà ignorare nei prossimi mesi se si avrà intenzione di arredare la cucina facendo attenzione alle tendenze del momento.

Si tratta di un colore che si presta benissimo alla zona della cucina, in quanto le dona quel meraviglioso senso di calma e di atmosfera meditativa che non può che fare la differenza in una zona della casa dove si trascorre tanto tempo.

Cappa con finiture metalliche

Laè un elemento di indubbia importanza nell’ambito della cucina. Sceglierla facendo attenzione ai trend nel 2025 vorrà dire puntare sulle, in grado di conferire un piacevole senso di modernità.

Opere d’arte alle pareti? Sì, grazie!

La, come già detto, ha smesso da tempo di essere l’ambiente dove si preparano pasti frugali scegliendo a caso gli ingredienti dal frigo.

Essendo luogo di creatività e creazione, richiede la giusta ispirazione. Come stimolarla se non attraverso l’arte? Appendere opere in cucina, dai quadri, alle foto, alle stampe, sarà, non a caso, una delle scelte estetiche che domineranno lo scenario dell’arredamento di questa zona nei prossimi mesi.

Marmo nero

Altro re indiscusso degli ambienti eleganti, il marmo nero sarà uno dei protagonisti assoluti dell’arredamento della cucina nel 2025.

Lo apprezzeremo soprattutto con venature bianche e giochi di luci e ombre che creano effetti tridimensionali.

Materiali naturali

Il vimini per un cestino o per la seduta della sedia: ecco due situazioni in cui si possono. Stiamo parlando di un altro must che caratterizzerà lo scenario dei prossimi mesi quando si parlerà dell’arredamento dell’ambiente votato per eccellenza a creatività, calore, condivisione e senso di famiglia.

Per completare il tutto, si può scegliere, per la pavimentazione, un bel parquet, possibilmente in rovere per valorizzare quel senso di luminosità che, in cucina, ha sempre il suo perché.