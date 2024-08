Sanremo: allerta meteo e informazioni ai cittadini, quattro nuovi pannelli della Protezione Civile in città

Quattro nuovi pannelli luminosi della Protezione Civile saranno installati dal Comune di Sanremo, per informare i cittadini su eventuali allerta meteo e per informazioni urgenti alla popolazione.

Si tratta di un ulteriore investimento di palazzo Bellevue, che si va ad aggiungere ai pannelli già esistenti in diverse zone della città dei fiori. I quattro nuovi, oltre al colore dell’eventuale allerta, potrà offrire alcuni messaggi che potranno servire per informare i cittadini.

Saranno posizionati in fondo a via Padre Semeria (all’angolo con il Tennis Matuzia), via Pietro Agosti (nella zona del distributore di benzina), in via San Francesco (all’incrocio con via Zefiro Massa) e in via Anselmi (all’incrocio con corso Cavallotti). I lavori di installazione, affidati alla ditta ‘Prevosto’, sarannoe seguiti entro fine settembre.

I nuovi pannelli ‘affiancheranno’ quelli già esistenti alla rotonda della Foce, nella zona di Santa Tecla, di fronte alla chiesa della Mercede e a Bussana. Quelli già presenti hanno solo il lampeggiante con il colore dell’allerta.