Ferragosto da tutto esaurito nella nostra provincia: per ora nessuna coda, occhio al meteo per domani

Per il momento la mattinata è trascorsa senza problemi di traffico ma non è escluso che qualche villeggiante dell’ultimo secondo decida di fare una capatina in Liguria e, quindi, si potrebbero ancora registrare code su strade ed autostrade della nostra regione, a poche ore dal Ferragosto, la giornata festiva dell’estate per antonomasia.

Gli alberghi, i B&B e le case vacanza della nostra provincia stanno facendo registrare il tutto esaurito mentre è praticamente impossibile trovare un ombrellone sulle spiagge ed è difficilissimo anche trovare un tavolo per mangiare nei ristoranti. Insomma, un vero ‘sold out’ sulla nostra provincia per un Ferragosto che sta mettendo a posto i conti delle strutture ricettive, dopo un ottimo luglio ma anche un pessimo giugno.

E tra musica, serate e tanto divertimento si attendono migliaia di spettatori anche a Sanremo per lo spettacolo piromusicale che attira sempre tanta gente sul porto vecchio, in particolare quando i fuochi d’artificio sono abbinati alle canzoni, come avvenuto in occasione del Festival, nel febbraio scorso.

Ancora per oggi le temperature saranno particolarmente elevate anche se, fortunatamente, la colonnina di mercurio è leggermente scesa rispetto ai primi due giorni della settimana e qualche brezza marina aiuta a sopportare una umidità nuovamente aumentata. Siamo tornati ai livelli di lunedì scorso con Pieve di Teco che ha raggiunto il 98% mentre è elevata anche sulla costa come a Cipressa (84%) e Imperia (79%). Meno umide Sanremo, al 61%, e Ventimiglia al 43%.

La notte è trascorsa ‘boccheggiando’ in alcune città della nostra provincia, tra i 26,7 gradi di minima a Sanremo, seguita da Imperia a 25,8 e Ventimiglia 25,6. Più fortunato chi era a Nava (12,6), Verdeggia (15,7) e Triora 18,5. Le massime di mezzogiorno non arrivano ai 37 di lunedì scorso, ma le più calde si attestano tra i 30 e i 34 gradi.

Un occhio anche alle previsioni meteo per Ferragosto. La giornata e la serata odierne non dovrebbero riservare sorprese, con ancora caldo e sole ma, attenzione a domani. Anche se le previsioni devono ancora essere confermate, sono in arrivo temporali di calore che potrebbero colpire anche la nostra provincia. In particolare in mattinata, quando è previsto il passaggio di qualche fronte piovoso.

Per le prossime ore, gli appassionati della tintarella e soprattutto i turisti potranno godere del sole e del caldo per poter trascorrere molto tempo al mare, vera e propria attrazione per tanti villeggianti che hanno deciso di trascorrere le vacanze di Ferragosto nella nostra provincia. Turisti che rimarranno almeno fino a domenica, quando è previsto un primo controesodo per il rientro a casa.