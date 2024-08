Riva Ligure: a 'Sale in Zucca' bagno di folla e calorosi applausi per Matteo Bassetti (Foto)

Una grande folla, di oltre 300 persone, ha caratterizzato il sesto appuntamento della rassegna “Sale in Zucca”, con protagonista il professor Matteo Bassetti, che ha presentato il suo ultimo libro “Pinocchi in camice”. Intervistato dal direttore della rassegna, Claudio Porchia, il noto infettivologo ha condiviso la sua esperienza pre e post Covid, attirando l'attenzione del pubblico su storie di cure inefficaci o addirittura dannose. Ha inoltre denunciato alcune delle truffe più clamorose nel campo della salute.

Con uno stile incisivo e una profonda competenza acquisita in anni di studio e ricerca, Bassetti ha rivelato i meccanismi attraverso i quali alcuni medici, spacciandosi per esperti, sono riusciti a guadagnarsi credibilità e supporto da istituzioni e media. Il suo libro si propone come un importante strumento per comprendere il valore del metodo scientifico e per difenderci dal fenomeno delle fake news in medicina.

L’incontro, che è durato oltre un'ora, è stato caratterizzato da ripetuti e lunghi applausi, a sottolineare i punti salienti dei suoi interventi. Sul palco era presente anche il sindaco Giorgio Giuffra, e fra il pubblico numerose autorità civili e militari, tra cui il presidente ad interim della regione Liguria Alessandro Piana, il senatore Gianni Berrino, dirigenti dell’Asl 1 Imperiese e tutta l’amministrazione comunale.

Numerose le domande del pubblico e molto apprezzato anche l’intervento del senatore Gianni Berrino, che è stato appena nominato come componente della commissione parlamentare sulla gestione della pandemia e che ha chiesto la collaborazione del professor Bassetti per questo prestigioso compito.

Al termine dell'incontro, l'atmosfera si è riempita di gioia e convivialità grazie al brindisi con il pregiato Vermentino della cantina Sansteva, un vino che rappresenta l'essenza e il carattere del territorio. Ed al termine si è formata una lunga fila di persone desiderose di avvicinarsi all'autore. Con entusiasmo e ammirazione, i lettori si sono messi in coda per salutare l'autore, chiedere un autografo e ricevere una dedica personalizzata.

Francesco Benza, vice sindaco e assessore alla cultura, ha dichiarato: “Per noi è stato un grande piacere avere di nuovo Matteo Bassetti dopo il successo dello scorso anno. Ha fornito spunti di riflessione che si sono inseriti perfettamente nel ricco programma di questa decima edizione di Sale in Zucca. La rassegna rappresenta un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano scoprire nuove prospettive e condividere il piacere della cultura in un contesto accogliente e stimolante.”

Il programma di sale in Zucca prevede ancora due appuntamenti:

Venerdì 23 agosto: “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” di Alessandro Di Battista, con prefazione di Piergiorgio Odifreddi. In questo libro, Di Battista affronta il tema del pensiero critico in un'epoca segnata dall'appiattimento politico e culturale, invitando a non dimenticare il potere della Storia e a ripristinare la capacità di prendere posizione.

Giovedì 29 agosto: per festeggiare il “Moscatello di Taggia”, il famoso conduttore radiofonico e televisivo Tinto (Nicola Prudente) presenterà il suo esordio nella narrativa con “Il collo della bottiglia: Storie di Vite”. Questo romanzo intreccia storie di intrighi, passioni e misteri, iniziando sulle splendide rive dell’Adriatico con l'incontro tra Antonio e Blanche, una giovane e affascinante top model franco-algerina, coprendo temi che uniscono la grandeur francese con il genio italiano.