L’assessore regionale Marco Scajola alla commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi

L'assessore regionale Marco Scajola prenderà parte domani, alle 10.30, alla cerimonia commemorativa in ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto di sei anni fa. Il momento di raccoglimento si svolgerà in via Fillak alla Radura della Memoria sotto il ricostruito viadotto San Giorgio.

"Anche quest'anno parteciperò con profondo rispetto e commozione a questa cerimonia - commenta Scajola-. Sono passati sei anni da un dramma che ha segnato Genova, la Liguria e l'intero Paese. Ricordo quei giorni di tremendo sconforto, ma anche di incredibile lavoro per rialzarsi. Abbiamo saputo farlo spinti dalla forza di un'intera comunità e dal cuore di tutti coloro che si sono impegnati in prima persona. La tragedia e le vittime non si cancellano e non vanno mai dimenticate, così come la reazione avuta davanti all'incredibile difficoltà".